Politiet gir ikke blaffen i sykkeltyveri

Anmelder man et tyveri, er ikke en henlagt sak nødvendigvis et endelig punktum.

«De fleste sykkeltyverier har lite informasjon som politiet kan undersøke, og dermed små utsikter for oppklaring», skriver innsenderne.

Sylvia Myklebust Påtaleleder i Vest politidistrikt

Lars Morten Lothe Politistasjonssjef ved Bergen sentrum politistasjon

Publisert Publisert Nå nettopp

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

I et debattinnlegg i BT 18. mars får politiet krass kritikk av sykkeleier Anders Waage Nilsen, som mener politiet gir blaffen i sykkeltyveri.

Vi forstår hvorfor. I fjor ble 837 sykkeltyveri anmeldt i Bergen. De aller fleste ble henlagt etter kort tid. Kun 43 saker ble sendt videre til etterforskning, og av disse ble 25 oppklart. Vi er ikke tilfreds med dette.

Det er liten trøst i at vi forstår frustrasjonen mange opplever når sykkelen blir stjålet. Det beste vi kan tilby, er en forklaring på hvorfor ikke disse sakene etterforskes med full tyngde.

Les også Innlegget de svarer på: Bergen er blitt et fristed for sykkeltyver

I Vest politidistrikt er vi 1300 ansatte som har ansvar for 38 kommuner med nesten 600.000 mennesker. I fjor hadde vi over 25.000 straffesaker. Vi har dessuten en rekke oppgaver som ikke vises i anmeldelsesstatistikken. Vi tror de fleste forstår at politiet hele tiden må prioritere hva vi bruker ressursene våre på. De fleste er nok enige i at sykkeltyveri ikke skal gå foran når vi allerede må prioritere mellom betydelig mer alvorlige saker.

Sykkeltyveri kan ikke gå foran betydelig mer alvorlige saker, mener Lars Morten Lothe og Sylvia Myklebust.

Vi skriver ikke dette for å være ugrei mot dere som savner syklene deres. Vi skriver det fordi det er realiteten i et land hvor man ikke ønsker et politi som er så ressurssterkt at vi kan være overalt, alltid.

Det betyr imidlertid ikke at vi gir blaffen i sykkeltyverier. Hver enkelt sak får en individuell vurdering av en påtalejurist med tanke på muligheten for å oppklare saken. Dette avhenger av hvor mange konkrete opplysninger om tid, sted, sykkel og gjerningsperson som er oppgitt i anmeldelsen. Vår jobb er å vurdere om det er en rimelig mulighet for å oppklare tyveriet og få sykkelen tilbake på en kostnadseffektiv måte.

De fleste sykkeltyverier har lite informasjon som politiet kan undersøke, og dermed små utsikter for oppklaring. Politiet verken kan eller skal bruke ressurser med et slikt utgangspunkt, om ikke saken er av de topp prioriterte.

Vi anbefaler likevel å anmelde. Rammenummer og type sykkel blir registrert i politiets systemer og er søkbart opp mot sykler som gjenfinnes, eller ved sjekk av eierforholdet når vi stanser personer med sykler vi mener det er grunn til å undersøke. Dersom sykkelens rammenummer viser at den er stjålet, blir eier kontaktet og sykkelen tilbakelevert.

Den som hadde sykkelen ulovlig i sin besittelse, blir anmeldt for heleri eller tyveri. Vi patruljerer også jevnlig i miljøer og områder der vi erfarer eller får tips om at stjålne sykler omsettes eller oppbevares. Noen ganger hender det også at sykkeltyver blir tatt på fersk gjerning.

Les også Byrådet lovet sykkelveisatsing. Her er resultatet av kommunens arbeid i 2021

For å bevare sykkelgleden i denne vakre byen vår har vi noen enkle forebyggende råd, basert på det vi ser i sakene vi får inn. Å bidra til forebygging er politiets primærstrategi. Og selv om det er god forebygging å straffe tyver, er det også mye du som sykkeleier kan gjøre:

Gå aldri fra sykkelen ulåst, og bruk kun låser som er godkjent av forsikringsselskapene.

Sett sykkelen innendørs bak en låst dør dersom det er mulig.

Må du parkere sykkelen utendørs, er det et godt tips å fjerne setet dersom det enkelt lar seg gjøre.

Ta vare på rammenummeret, og oppgi alltid dette dersom du må melde sykkelen stjålet.

Du har en undersøkelsesplikt om du kjøper brukt sykkel, og kan anmeldes for heleri om du ikke har undersøkt om sykkelen kan være stjålet.

Dyre sykler er mer attraktive som objekter for tyveri. Til dere anbefaler vi i tillegg:

Kjøp en egen forsikring som dekker tyveri og skade på sykkelen, og meld sykkelen inn i et sykkelregister – da får du rimeligere forsikring.

Det finnes GPS-sporinger som kan kjøpes sammen med en sykkelforsikring. Det kan øke sjansene for at du finner sykkelen igjen eller at politiet tar noen på fersken.