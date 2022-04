Havbruksnæringens lobbyist eller villaksens forkjemper?

Utsagnene fra Ove Trellevik tyder dessverre på fullstendig manglende kunnskap om vassdragene i Vestland.

Lakselus, som vist på dette bildet tatt av en av innsenderne, er den egentlige utfordringen for laks og sjøaure, mener innsenderne.

Reidar Staalesen, Bjørnar Neteland, Kim Andre Storehaug Herstad og Ørjan Kjerland Searun

Høyre-politiker Ove Trellevik sier i BT 26. mars at alle elvene i Vestland fylke bør stenges for fritidsfiske for å se om det har en positiv effekt på villaksbestanden.

For de fleste som leste saken Trellevik uttalte seg i, så kan sikkert dette høres ut som en god idé. Kort fortalt vil han fjerne oss som har et iboende engasjement for villaksen. For dem som ikke har det samme engasjementet, vil vi prøve å beskrive situasjonen for villaksen i Vestland med dette innlegget. For utsagnene fra Trellevik tyder dessverre på fullstendig manglende kunnskap om vassdragene i Vestland.

Status i fylket vårt er at de fleste elvene enten er stengt for fiske eller meget strengt regulert. Elvene som er åpne for fiske, har kunstig høstbare bestander, tilrettelagt ved hjelp av rognutsetting eller klekkeridrift.

Et fåtall av elvene i Vestland, om noen i det hele tatt, har naturlige og høstbare bestander av laks. Gjengs for de sistnevnte er streng forvaltning, aktive tiltak mot eksterne trusler, naturlig tilrettelegging, reversering av menneskeskapte hinder og et svært begrenset uttak av laks.

Situasjonen for vassdragene som har vært stengt for fiske i flere år, er ikke at bestandene er blitt bedre, men en har gradvis mistet engasjementet langs elvekanten.

Forskning og de årlige rapportene om villaksens status går dessverre på repeat, det er havbruksnæringen som er den største trusselen for vill laksefisk. Ikke fordi de stjeler maten eller plassen til villaksen, men fordi naturens mekanismer virker på samme måte som de alltid har gjort.

Plasserer du for mange individer av en art på samme plass, svarer naturen med sykdom, parasitter og død. Antallet av parasitten lakselus eksploderer hvert år, på grunn en absurd mengde oppdrettslaks i fjordene våre. En studie av Thomas Bøhn, forsker ved HI, viser at ung laks (smolt) som ble beskyttet mot lakselus, hadde 55 ganger høyere overlevelse enn de ubeskyttede.

Realiteten er at det står like mange oppdrettslaks i to og en halv merd (ringene på oppdrettsanleggene du ser i sjøen) som antallet villaks som vandret inn til de 481 laksevassdragene vi har i Norge i 2020. Eller en kan si at det står like mange oppdrettslaks i seks oppdrettsmerder i dag, som antall villaks fra storhetstiden på 1980-tallet.

Når du ser 30 eller 40 av disse ringene i sjøen på en kort kjøretur langs Hardangerfjorden, gir det et tydelig bilde.

Til tross for kollaps og parasitter gyter det flere laks i elvene våre i dag enn på 1980-tallet. Grunnlaget for dette kommer tydelig frem i rapporten «Status for norske laksebestander i 2021» fra VRL. Dette til tross for at man fremdeles har fiske i lakseelvene våre.

En kan undre seg over om Trellevik har lest noen av de årlige rapportene om laksens status.

Misforståelsen blir komplett når han ønsker å fjerne dem som engasjerer seg frivillig, time etter time og år etter år for å opprettholde og bevare bestandene av fisk i elvene våre.

Vi syns det er bra at Trellevik ser etter tiltak for å ta vare på villaksen. Vi etterlyser dog et ærlig, genuint og forskningsbasert engasjement. En kan ikke snakke om vekst, fortsatt drift i åpne anlegg, skroting av trafikklyssystemet en dag og neste dag om villaksbevaring. Stenger vi alle elvene, dreper vi det langsiktige engasjementet, og dette er veien mot en artsutryddelse.

Det håper vi ingen vil, uavhengig av rolle.