Har alle gamle kuer her glemt at de en gang var kalv?

Vi trenger ikke nok en runde der unge skal være syndebukker eller få bare negativ omtale.

Mandag startet årets fadderuke for nye studenter. Som i fjor samlet mange seg i Nygårdsparken.

Elin Sebjørnsen Sandviken

Som forventet! Når fadderuken nå er i full gang, og studenter fester og morer seg, er det selvsagt som forventet. Når avisene så slår opp alle katastrofene knyttet til dette, er også det som forventet.

Hva er det som er nytt med at studenter fester i fadderuken? På andre områder i livet planlegger vi og legger til rette. Hvorfor i all videste verden lager vi ikke også gode opplegg rundt fadderuken?

Elin Sebjørnsen er lei av at unge blir syndebukker og får negativ omtale i mediene.

At alle unge for lengst burde fått vaksine, er én ting. Her bruker vi heller tid og ressurser på diskusjoner om hvorvidt man bør vaksinere seg. Tusseskap! Videre: Politi og vakthold for å sikre trygghet for de feststemte studentene, burde være en selvfølge.

Og, denne byen er full av store uteområder og også innendørs arealer. Gi folk steder å være. Dette er faktisk ikke vanskelig! Vi gidder ikke nok en runde med at de unge skal være syndebukker eller få bare negativ omtale.