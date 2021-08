Snart rautar FpU heilt aleine

Eg trur ikkje ungdomane dei skal appellere til, lèt seg lure.

FpU har neppe fått med seg at den urbane nynorskforakta held på å døy, skriv mållagsleiar Peder Lofnes Hauge.

Peder Lofnes Hauge Leiar i Noregs Mållag

Framstegspartiet sin ungdomsorganisasjon (FpU) har tatt tre steg tilbake og vil vinne valet med anti nynorsk-kampanje.

I årets skulevalkamp profilerer dei seg med eit bilete av Ivar Aasen med ei nynorsk ordliste og påskrifta «F**K NYNORSK». Sjølv om dei ikkje vågar å skrive ut det engelske banneordet «fuck», er det ikkje vanskeleg å sjå kva dei meiner om det nynorske skriftspråket.

Det er heller ikkje vanskeleg å forstå kva dei prøver seg på, men eg trur ikkje dei har fått med seg at den urbane nynorskforakta dei vil appellere til, held på å døy.

Det er denne plakaten FpU har teke i bruk i skulevalkampen. Her eit bilete frå Charlottenlund vgs i Trondheim.

Det synest lenge sidan ein stortingskandidat frå Høgre brende «Nynorsk ordliste» i eit forsøk på å kome seg ut av Bergen og inn på Stortinget. Eller sidan Unge Høgre meinte at vi nynorskingar gjerne måtte «raute nynorsk, så lenge [de] slipper». I den grad nokon rautar i dag, er det FpU, og dei har færre og færre med seg. Heldigvis.

Nynorskforakt er usympatisk og usjarmerande, og dette ser fleire og fleire – også i dei politiske partia. Det blæs ein nynorskvenleg vind gjennom kommunestyresalane i storbyane – ikkje berre i nynorskhovudstaden Bergen, men også Stavanger og Oslo.

Stortinget har nettopp vedtatt ei ny språklov som slår fast at det offentlege har eit særleg ansvar for å fremje nynorsk, som det minst brukte av dei to norske skriftspråka. Nordmenn møter (heldigvis) meir og meir nynorsk i sine altfor bokmålsdominerte kvardagar.

Eksponering ufarleggjer språket. Dess meir nynorsk vi møter rundt oss, dess betre blir haldningane til språket. Betre haldningar er ein føresetnad for betre opplæring.

Framstegspartiet vil ta vare på norsk kultur og kulturarv, men med slike kampanjar frå partiet sin ungdomsorganisasjon står dei fram som eit kulturlaust parti utan interesse for språkleg likeverd og språklege tradisjonar.

Eg trur ikkje ungdomane dei skal appellere til, lèt seg lure. Det er mange førstegongsveljarar blant elevane på norske vidaregåande skular. Dei er som folk flest.

Eg trur dei ventar at politikarane tar dei på alvor. Eit høgare nivå på det politiske ordskiftet ville vore eit skikkeleg framsteg.