Vi må ønske noe større, tuftet på fred!

Det er statsledere som står mot hverandre, ikke folk flest.

Vi trenger helt andre ledere, mener Susanne Urban. På bildet møtes Russlands president Vladimir Putin (til v.) og Frankrikes president Emmanuel Macron i Moskva 7. februar i år.

Susanne Urban Styremedlem Internasjonal kvinneliga for fred og frihet, IKFF-Bergen

I dag er all krig også en krig mot klima og miljø – og dermed mot kloden.

Nå er det krig i Europas kornkammer med sine mange atomkraftverk. Hvordan kunne vi la prinsipper om selvbestemmelse føre til bomber på et land med over 30 atomanlegg og cirka 15 reaktorer i drift? Ved alle reaktorene ligger det lagre med høyradioaktivt atombrensel. Europas største atomkraftverk, Zaporizjzja, ligger i Ukraina, litt nord for Krim.

«Skal det megles i en konflikt, må en nødvendigvis lytte til alle parter», skriver Susanne Urban.

Vi trenger helt andre ledere, ledere som klarer å avverge krigshandlinger i Europas beste jordbruksland, og ved de store anleggene med kjemisk industri i Donbass-regionen. Vi trenger ledere som skjønner at halvering av klimautslipp trumfer alt annet. Ledere som sier: «Vi kan ikke godta det du gjorde – men hvorfor gjorde du det?»

Konfliktmegling innebærer nødvendigvis å lytte til alle parter. Vi trenger ledere som er lydhøre for andres sikkerhetsbehov.

Vi trenger ledere og medier som løfter frem muligheter: Hva for eksempel med et nøytralt Ukraina? Hva med de andre punktene i Russlands forhandlingsforslag? Hva med en gjensidig forpliktelse til ikke å utstasjonere raketter i grensetrakter?

Den sterkeste har størst ansvar. I stedet for å mane frem krig, må vi minne om at Natos samlede militærstyrke i dag er 19 ganger større enn Russlands?

Hva annet kan vi gjøre enn å mane våre egne til modenhet? Samarbeid om klima og helse er det eneste vi alle trenger. Hvorfor skulle kollektiv straff i form av sanksjoner da være veien å gå?

Sanksjoner rammer alltid vanlige folk – om det er barn som døde i Irak som følge av sanksjoner, eller alle som nå demonstrerer modig mot Ukraina-krigen i 51 byer over hele Russland.

Kenyas FN-ambassadør Martin Kimani har forstått det: Krig er utdatert. Situasjonen i Ukraina gjenspeiler Afrikas historie, sa han i FN få timer før Russland angrep Ukraina:

«Kenya og nesten alle afrikanske land ble født under imperiers endelikt. Det er ikke vi som har tegnet landegrensene våre. De ble trukket i de fjerne kolonimetropolene (...) uten hensyn til eldgamle nasjoner som derved ble skilt fra hverandre.

I dag bor våre landsmenn, som vi deler dype historiske, kulturelle og språklige bånd med, på hver sin side av grensene til hvert eneste afrikanske land.

Hadde vi satset på stater med utgangspunkt i etnisk, rasemessig eller religiøs homogenitet under vår kamp for uavhengighet, ville vi fortsatt ført blodige kriger om disse, mange tiår senere.

Vi valgte å se fremover ... og følge reglene til Den afrikanske union og FNs charter. Ikke fordi vi var fornøyde med grensene, men fordi vi ønsket noe større, tuftet på fred.»