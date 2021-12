Slik er parlamentarismen

Firkantet juss bør ikke overstyre politiske realiteter.

Roger Valhammer (Ap) varslet på forrige ukes bystyremøte at hans byråd går av som følge av tunnelvedtaket.

Geir Kjell Andersland Advokat og tidligere byråd (V) i Bergen.

Det kan fremstå som halsløs gjerning å utfordre sin tidligere, stadig eminente, læremester på det kommunalrettslige feltet. Det får stå sin prøve. Professor Jan Frithjof Bernts uttalelser om at det avgåtte byrådet nå er rettslig forpliktet til å følge opp bystyrevedtaket om tunnelløsning for bybanetraseen til Åsane, er etter min vurdering langt fra uomtvistelige.

Utgangspunktet, som er uomtvistelig, er at byrådet både kan bli kastet av et flertall i bystyret og kan fratre etter eget ønske, for eksempel etter et kabinettspørsmål.

Byrådet kan ikke tvinges til å gjennomføre et vedtak de nettopp har gått av på grunnlag av, mener Geir Kjell Andersland.

Byrådet kan ikke tvinges til å fortsette mot sin vilje. Dette er elementær kunnskap i en parlamentariske styreform. De må imidlertid bli sittende til et nytt byråd er valgt, som et overgangsregime eller forretningsministerium.

Bernt forankrer sine vurderinger i det forhold at byrådet overtar den lederrollen kommunedirektøren (rådmannen) har i formannskapsmodellen. Til denne administrative lederrolle hører det med å lojalt gjennomføre de vedtak bystyret til enhver tid fatter. Derfor må byrådet nå gjennomføre tunnelvedtaket.

Resonnementet er ved første øyekast besnærende, men svikter i den aktuelle situasjonen. Et byråd som vil bli sittende, er selvsagt avhengig av bystyrets tillit og må derfor følge opp alle bystyrets vedtak. Ikke stort annerledes enn regjeringens forhold til Stortinget.

Men dette ansvaret kan ikke overføres blindt på et byråd som ikke ønsker å bli sittende, nettopp for å slippe å gjennomføre et vedtak dette byrådet anser for å være uansvarlig.

Det er klar sedvane for at en regjering som sitter som forretningsministerium på oppsigelse etter et tapt valg, ikke skal beslutte store eller kontroversielle vedtak.

Tilsvarende kan det kreves at det avgåtte byrådet til Roger Valhammer (Ap) administrerer Bergen kommune inntil nytt byråd har overtatt. Men det kan ikke innebære at byrådet skal tvinges til å gjennomføre det vedtak som nettopp var grunnen til at byrådet gikk av.

Det blir å la firkantet juss overstyre politiske realiteter. Det er verken god juss eller god politikk. Derfor bør det heller ikke være i samsvar med en klok anvendelse av kommunelovens regler.