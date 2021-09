Når næringslivet ber om økte avgifter, bør politikerne lytte

Det må bli dyrere å forurense. Da trenger vi både høyere CO₂-avgift og mer rettferdig klimapolitikk.

Over 50 norske virksomheter har signert et felles opprop for en opptrapping av CO₂-avgiften. Det bør politikerne lytte til, skriver innsenderne. På bildet er landets partiledere samlet til debatt i Arendal midten av august.

Bjørn K. Haugland Administrerende direktør i Skift

Sigrun Gjerløw Aasland Påtroppende leder i Miljøstiftelsen ZERO

Det er et nytt alvor i klimadebatten nå. Sommerens flommer, branner og ekstremvær, IEAs nullutslippsscenario, EUs klimastrategi Fit for 55 og ikke minst den siste rapporten fra FNs klimapanel, har alle bidratt til det. Mye tyder på at klimakrisen også vil prege årets stortingsvalg. Det gir politikerne rom for tøffere klimavalg, så lenge kostnadene fordeles rettferdig.

Klimapanelet er tydeligere enn noen gang før: Klimaendringene er alvorlige, de er menneskeskapte, og de er uunngåelige. Men, og dette er viktig: Det er ikke for sent. Klarer vi netto nullutslipp i 2050, kan de verste konsekvensene unngås.

Det betyr at en mer ressurseffektiv og utslippsfri økonomi nå er en forutsetning for vår velferd. Skal vi sikre arbeid, verdiskaping og gode liv i fremtiden, må vi kutte like mye klimagassutslipp hvert år fremover som vi har klart de siste ti årene til sammen.

De fleste nye teknologiene og løsningene vi trenger i nullutslippssamfunnet, finnes allerede, men de er som regel for dyre, skriver Sigrun G. Aasland og Bjørn K. Haugland i et forsvar for økt CO₂-avgift.

Den gode nyheten er at markedet er på full fart inn i det grønne skiftet. Våre handelspartnere i EU stiller stadig strengere krav, og finansmarkedene dreier mot grønnere prosjekter. Skal vi sikre konkurransekraft, må vi både erstatte olje og gass med andre næringer, og omstille alle næringer. Norsk næringsliv ligger godt an for å møte dette.

Faktisk er det slik at de fleste nye teknologiene og løsningene vi trenger i nullutslippssamfunnet, allerede finnes. Problemet, i et nøtteskall, er at de rene løsningene som regel er for dyre.

En høyere pris på de fossile løsningene kan endre dette. Og etter hvert som de grønne, elektriske verdikjedene modnes og vokser, faller kostnaden og stadig flere beslutninger vippes i riktig retning.

Norske bedrifter ønsker tøffere klimapolitikk. Tidligere i år foreslo regjeringen en gradvis økning av CO₂-avgiften fra 590 til 2000 kroner pr. tonn. Dette har støtte fra flere partier, men ikke alle. Over 50 norske virksomheter har signert et felles opprop for en slik opptrapping av CO₂-avgiften.

Dette er det flere grunner til:

For det første gir en opptrapping av CO₂-avgift viktig forutsigbarhet. Når utslipp får en pris som gradvis øker over tid, påvirkes alle beslutninger, samtidig som usikkerheten blir mindre.

Den som skal kjøpe nye skip eller lastebiler i 2022, trenger å vite om det er fossile eller fornybare løsninger som lønner seg, neste år og om ti år. Når økte drivstoffkostnader blir høyere enn investeringer i utslippsfrie alternativ, er det rasjonelt å velge bærekraftig.

For det andre er CO₂-avgift et treffsikkert grep. I tillegg til nye teknologier vi allerede kjenner, skal alle bransjer utvikle og ta i bruk nye løsninger. Vi vet ikke sikkert hvilke som vil fungere best. Med CO₂-avgift er det mange mulige vinnere, men bare én taper: de fossile alternativene.

For det tredje er CO₂-avgift kostnadseffektivt. Omstilling er dyrt og krevende. På mange områder, slik som innfasing av elektriske ferger og hurtigbåter, kan myndighetskrav i anbud, omsetningskrav eller forbud fungere godt.

I mange tilfeller vil offentlige investeringer i for eksempel fangst og lagring av CO₂, eller infrastruktur for kraftnettet, til landstrøm og lading av elbiler, være nødvendig. Det vil koste, og offentlige utgifter på betales med skatteinntekter eller kutt i andre utgifter. Til sammenlikning har CO₂-avgiften ingen skattefinansieringskostnader og er tvert imot en inntekt til fellesskapet.

Krav om nullutslipp i offentlige anbud, kan fungere godt, skriver innsenderne. På bildet lades elfergen MF Hadarøy på sambandet Hareid-Sulesund i Møre og Romsdal.

Det betyr ikke at CO₂-avgift er uten problemer. En avgift alene vil ikke være nok, fordi det er politisk vanskelig å gjøre den høy nok til at alle utslipp opphører. Det ville også være enda bedre med en internasjonal felles avgift på CO₂, slik at vi unngår lekkasjer til andre land med lavere pris på utslipp.

En tredje og svært viktig innvending handler om fordeling, både sosialt og geografisk. Flytilbudet i distriktene, der alternative transporttilbud er få, kan bli redusert. Familier med dieselbil får lavere kjøpekraft.

I mange småbedrifter vil kostnad og risiko ved ny teknologi være for høy. Folk opplever nå usikkerhet for egen jobb og inntekt. Vi vet at både klimaendringer og tiltak for å kutte utslipp rammer skjevt.

Felles for alle disse problemene er at de kan løses. Det aller verste er å gjøre ingenting, fordi det vil endre alt, som EU-president Ursula von der Leyen har påpekt.

En høy CO₂-avgift må suppleres med andre virkemidler. Vi trenger sterke internasjonale samarbeid i klimapolitikken. Ikke minst må urettferdige utfall av CO₂-avgiften håndteres. Ingen skal bære det grønne skiftet alene. Det er flere måter å gjøre dette på. Inntektene fra en avgift kan brukes til omfordeling.

Staten kan også direkte støtte opp under omlegging til grønne løsninger, for eksempel gjennom å finansiere ladeinfrastruktur eller holde fergeprisene lave i distriktene. Men billigere utslipp hjelper ingen.

Det er åpenbart at økt CO₂-avgift er riktig medisin, selv om den kan smake vondt. Når over 50 næringslivsledere er villige til å ta den, bør politikerne lytte.