Har Erna økt ulikheten? Tja.

Et ikke-politisk sukk om politikk i ord.

Gini-koeffisienten som måler ulikhet, har variert på tvers av hvilken farge regjeringen har hatt. På grafen er ikke-sosialistiske regjeringer merket blått, mens Ap-ledete regjeringer er merket rødt. Jo høyere tall, jo større ulikhet i samfunnet.

Bjarne Hagland Nesttun

I min studietid fikk vi vite at det var tre former for løgn, i stigende alvorlighetsgrad: hvite løgner, svarte løgner og statistikk. Etter min mening burde man øke listen med to: politiker-retorikk og «fake news».

Hjemme hos oss kjente vi folk som snakket «romslikt» og det de sa, måtte tas med en klype salt. Våre politikere snakker også slik at vi må ta det de sier «til etterretning». Det arter seg i hovedsak på to måter.

Man ofrer alt for å få inn et godt retorisk poeng. Et av de senere var MDG-Hansson som ville underkjenne en analyse fra et anerkjent institutt ut fra sunt bondevett. Ikke på grunn av innholdet, men fordi Norsk Olje og Gass hadde betalt for den. Det var bra at han ikke sa «politikervett». Man skal altså ikke som interesseorganisasjon betale for kunnskapsbidrag – fordi man er en interesseorganisasjon.

Den andre metoden er å bruke ord som «beviser», «er», når man skulle si «tror» eller «antar». Bakgrunnen for mitt innlegg er at BT Magasinet 28. august hadde et oppsett om inntektsforskjellene i Norge, og en graf for Gini-koeffisienten. Overskriften var «inntektsforskjellene har økt».

Dette passer godt inn i Arbeiderpartiet sine påstander om at ulikhetene har økt i Norge under Solberg-regjeringen(e). Her kommer en form for «rommelighet» frem.

Man snakker om ulikhet, uten å spesifisere hvilken form for ulikhet man snakker om. I alle land har man ikke ulikhet, men ulikheter på veldig mange felter, blant annet for inntekt.

Overskriften er for så vidt riktig. Men underveis fra 2004 til 2019 har Gini-koeffisienten hatt en urolig reise. Først falt den som en stein på slutten av Bondevik 2-regjeringen til Jens Stoltenberg overtok i 2005.

Så bratt opp til topp i 2007, ned i 2008, og deretter jevn stigning til Solberg-regjeringen overtok. I 2015 var det en topp, som SSB sier i hovedsak skyldes endring i utbytteskatten. Deretter har den vært fallende til 2019. Nivået i Norge er nå blant de laveste i verden.

Det virker derfor rart at politikere hevder at inntektsforskjellene har vært økende i Norge i de senere år.

Man kan mene at Solberg & co. har ført en politikk som har redusert inntektsforskjellene, men det vet man ikke. Det er noe man tror. Man kan hevde at regjeringens politikk har økt forskjellene, underforstått at en annen politikk ville gitt lavere tall, men det er også noe man tror.

Man kan hevde at inntektsulikhet målt med Gini økte fra 2009 til 2014 og falt fra 2016 til 2019, men idet man knytter dette til effekt av økonomisk politikk, er man over i antakelsenes rike.

Saken er den at man idet man gjennomfører et politisk program, er avskåret for å teste ut et annet. Derfor kan man ikke vite at politikken er god eller dårlig. Man må tro.

Man må gjerne trekke sammenlikninger med en annen politikk i en tidligere periode, men i en verden der endringene er så store som nå, er det meningsløst.