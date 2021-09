Gratis tannlege til alle vil koste mange milliarder

Den store majoriteten av oss klarer fint å betale tannlegeregningen selv.

Gratis tannlege blir ikke gratis, for alle milliardene skal jo tas fra et sted, skriver John Glenn Robertsen.

John Glenn Robertsen Nesttun

Publisert Publisert For mindre enn 10 minutter siden

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Gratis tannlege høres flott ut, ikke sant? Enkelte politiske partier går høyt ut på banen foran valget og ser ikke problemet med å innføre ordningen for alle. Men gratis blir det jo ikke, for alle disse milliardene skal jo tas fra et sted. Da er det nærliggende å tro at skatter og avgifter må økes, eller at andre poster på helsebudsjettene må svekkes.

Selvsagt er det grupper i samfunnet som har særlige utfordringer innenfor tannhelse, og for dem er behandlingen både omfattende og kostbar. Mange støtteordninger finnes for slike grupper i dag. Noen av dem bør nok bedres.

John Glenn Robertsen er imot forslaget om å innføre gratis tannlege.

Men, jeg vil bestemt hevde at vi kommer svært langt med å gjøre en egeninnsats i stedet for å klage på at det er dyrt å gå til tannlegen. Man trenger ikke å ha studert odontologi for å skjønne at regelmessige tannlegebesøk er fornuftig, økonomisk sett.

Vi kjenner jo til dette med tannstein, som må fjernes da det kan føre til betennelser – som igjen kan ende i periodontitt. I tillegg lytter altfor få til tannlegen, som anbefaler daglig fluor.

Å hive innpå litervis med brus som resulterer i syreskader og som sliter ned emaljen, forteller meg at du kanskje gir blanke i tannstellet ditt når alt kommer til alt?

Innsenderen er medlem av Senterpartiet.