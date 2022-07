Vi kan skape ei trygg hamn

Legg til rette for at russiske akademikarar kan kome til Noreg på andre måtar enn å søke asyl.

«Det er no – akkurat no – vi må gjere alt vi kan for å stoppe Putins krig», skriv Alfred Bjørlo (V).

Alfred Bjørlo Stortingsrepresentant for Venstre

Bergens Tidende seier seg på leiarplass 27. juli samde i mitt og Venstres initiativ om å gjere det lettare å kome til Noreg for russiske akademikarar som opponerer mot Putins regime. Samtidig kjem avisa med viktige og relevante innvendingar – og understrekar at det internasjonale asylinstituttet må ligge til grunn.

For å fjerne ein kvar tvil: Dette er eg 100 prosent samd med Bergens Tidende i. Venstre og eg har ikkje tatt til orde for å hòle ut asylinstituttet eller å nedprioritere ordinære asylsøkarar til fordel for russiske forskarar. Russarar som søker asyl fordi dei er motstandarar av Putins diktatur-regime, skal bli vurdert på same måte som andre. Dei skal ikkje «snike i asylkøen».

Noreg bør bidra til hjerneflukt frå Russland, meiner innsendaren. På biletet ser vi nyutdanna akademikarar i St. Petersburg, med våpen frå Andre verdskrigen i bakgrunnen.

Men – som Bergens Tidende sjølv er inne på – det er fullt mogeleg å legge til rette for at russiske akademikarar kan kome til Noreg på andre måtar enn å søke asyl.

Til dømes kan regjeringa løyve pengar til universitet og høgskular for å ta imot fleire russiske akademikarar gjennom den eksisterande «Scholars at Risk»-ordninga – ei ordning som i dag må finansierast av universiteta og høgskulane sjølve.

Fleire russiske forskarar har tatt kontakt med Scholars at Risk allereie, og gjennom ein grundig bakgrunnssjekk gjort frå hovudkontoret i USA, får norske universitet ei liste med førehandsgodkjende akademikarar dei kan velje å ta imot. Den ordninga bør bli viktigare og betre finansiert, og det må regjeringa legge til rette for.

USA gjorde det på 1990-talet lettare for sovjetiske forskarar å få jobbvisum. Joe Biden har nyleg tatt til orde for å gjere det same igjen, i ein større skala. USA er ikkje akkurat kjende for å sleppe inn kven som helst utan bakgrunnssjekk.

Eg meiner Noreg bør tenkje i same baner. Vi har kapasitet, vi har ressursar, vi treng fleire «kloke hovud» i næringsliv og akademia, og ikkje minst: Vi er eit naboland som kan og må syne i praksis at vi ikkje møter russarar som snur seg mot Putins krig med ei stengt dør.

«Hjerneflukt» kan vere eitt av mange viktige våpen på lengre sikt mot Putins regime. Det er mogeleg å legge til rette for hjerneflukt frå Putins diktatur-regime utan å setje asylinstituttet i spel.

Til no har ikkje den norske regjeringa tatt noko slikt initiativ, men tvert imot stramma inn på høva for russiske akademikarar til å søke visum i Noreg. Det er for passivt, og det er difor Venstre no reiser denne debatten. Det er no – akkurat no – vi må gjere alt vi kan for å stoppe Putins krig.