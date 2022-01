Frp og strømprisene

Markedsliberalistene går i demonstrasjonstog mot det frie marked og roper på hjelp fra staten de ikke vil ha.

Stortingspolitiker Helge André Njåstad (Frp) gikk i demonstrasjonstog for første gang forrige torsdag – mot høye strømpriser.

Einar Salbu Leder i Arna Arbeiderpartilag

«For første gang i mitt liv har jeg gått i demonstrasjonstog», kunne Helge André Njåstad stolt fortelle på NRK Nyheter. Det var selvsagt de høye strømprisene det gjaldt. På tide, tenkte jeg – han har jo tross alt levd i over 40 år.

Likevel er det noe spesielt å gå i demonstrasjonstog mot noe man er for, slik både Njåstad og resten av Frp har vært. Nå er de mest fremtredende Frp-erne blitt radikaliserte. Ketil Solvik-Olsen forsøker å overbevise oss om at de ikke mente det de mente.

Nevnte Njåstad stiller seg tilsynelatende uforstående til alt, mens Frank Sve, som åpenbart er litt smartere enn de andre, har funnet ut at det er like godt å innrømme det først som sist – Frp var for alle utenlandskabler og ville ha enda en til, som heldigvis ble stoppet av Ap.

Noe i Norge er blitt snudd på hodet, mener Einar Salbu, leder i Arna Arbeiderpartilag.

Frp-sjefen sjøl, Sylvi Listhaug, rister på hodet når hun blir konfrontert med at partiet har jobbet for flere utenlandskabler, men hun er veldig opptatt av å fortelle at mange hun har snakket med, er lei politikere som alltid skal trekke frem hva som skjedde for noen få år siden. Nei, det er ikke alltid så kjekt å få svingdøren i bakhodet.

Det har over tid vært et stort politisk flertall for å bygge kraftkabler og slippe kraften løs gjennom kablene til det frie kraftmarkedet i Europa. Det er det vi er offer for nå.

Markedet, som Frp for øvrig stoler 100 prosent på, har gitt oss skyhøye priser (i perioder) vi ikke kunne drømme om. Privatpersoner så vel som bedrifter sliter. Det er merkverdig hvor ivrige ytterste høyre er på å rope på staten, en stat ytre høyre egentlig ikke vil ha, når markedet ikke fungerer. Det gjelder både under bankkriser, finanskriser og nå strømkrisen.

Hundrevis av bergensere trosset snøværet 21. januar for å demonstrere mot høye strømpriser.

Hvor er så Høyre i denne debatten? Totalt fraværende. Erna gjør det hun er god på: Sitte helt i ro i midten av båten når det stormer som verst.

Da passer det bedre med en koronapassdiskusjon. Erna vet at det er Støre, Persen, Vestre og Vedum fra regjeringen som er fenderne som tar imot når folkebølgen slenger båten inn mot kaien igjen og igjen. Oppe på kaien står Njåstad og Sofie Marhaug (Rødt) klar til å kaste ut en leider til Erna når fenderne sprekker.

Noen håper kanskje det er Bjørnar Moxnes som skal komme opp, men det er nå ikke mer enn et håp. I løpet av 100 dager har regjeringen tatt all støyten som har kommet etter åtte år med Erna, de fleste av dem med Frp. Noe i verden, i alle fall Norge, er blitt snudd på hodet.

Markedsliberalistene går i demonstrasjonstog mot det frie marked og roper på hjelp fra staten de ikke vil ha. De soler seg i glansen og smiler om kapp med dem som aldri har sittet i regjering før og som i tillegg minner mer og mer om en kvasireligiøs sekt i sine taler til folk flest. Det vi normalt ville kalt populister.