Det regelverket brannvesenet i hele landet ønsker seg, finnes ikke ennå.

I desember brant det to ganger hos Ryde i Nygårdsgaten. På bildet hentes batteri ut av lageret etter at den andre brannen ble slukket.

Leif Linde Brannsjef, Bergen brannvesen

I debattinnlegget «Batteriene må vekk fra boligområder», etterlyser styreleder i sameiet Møllegårdene, Ole-Jan Iversen, mer handling fra ansvarlige myndigheter.

Er det lurt å ha slike batterilagre i boligstrøk? Sannsynligvis ikke. Har jeg som brannsjef myndighet til å flytte slike depot bort fra boligområdene? Nei.

Brannvesenet kan heller ikke gi verken rødt eller grønt lys for hvor slike aktører kan etablere sine batteridepot. Det er nemlig plan- og bygningsloven som regulerer dette, og det er etat for byggesak og private planer som forvalter regelverket. Når det er sagt, så tar brannvesenet problemet på største alvor.

Vi har utført tilsyn hos både huseierne og aktørene, etter brann- og eksplosjonsvernloven. De har også fått besøk av oss i januar i år.

Vi ser imidlertid at brannlovverket mangler føringer for oppbevaring av litiumbatterier. Den økte bruken av slike batterier gir en relativt ny problemstilling.

Det regelverket brannvesenet i hele landet ønsker seg, finnes ikke ennå. Enn så lenge må vi bruke det handlingsrommet vi har, og prøve å finne gode løsninger sammen med aktørene.

Erfaringene viser at vi kan komme langt med fornuft, god dialog og tett samarbeid. Aktøren som var involvert i de siste brannene har, med hjelp fra Bergen brannvesen, flyttet batterilageret sitt til et trygt industriområde.

Jeg har stor forståelse for at de som bor i nærheten av batteridepot bekymrer seg, men det Iversen skriver om hydrogenfluorid og helserisiko, stemmer ikke. I brannrøyken er denne komponenten så lite konsentrert at det ikke medfører en slik helserisiko som Iversen oppgir.

All brannrøyk er likevel helseskadelig, og det er ganske vanlig at beboere i nærheten av branner bes om å lukke dører og vinduer. Det brannvesenet bekymrer seg mest for, er den store energien og intensiteten i litiumbranner. De er vanskelige å slokke, og det er ofte fare for spredning.

Vi vil fortsatt lete etter løsninger. Samtidig vil vi oppfordre nasjonale myndigheter til å få på plass et tydelig regelverk for hvordan brannvesenet kan følge opp håndtering, oppbevaring, bruk og avhending av litiumbatterier.