Brann vil snart figurere i Guinness rekordbok: Fotballaget med flest mål slept inn på overtid i ein sesong.

Brann har denne sesongen spelt solid og god fotball, men dessverre gang på gang dumma seg ut på tampen av kampane. Når overtida nærmar seg finn laget på at dei skal slutte å spele fotball. I staden blir alle spelarar trekt inn i eigen forsvarssone for å sikre sigeren. Motstandaren lar seg ikkje be to gonger, men grip sjansen til å flytte heile laget (ofte også keeper) opp i Brann sitt nærområde.

Ein kaotisk situasjon oppstår når 22 spelarar kjempar om ballen på ein liten del av bana. Brann pelmar ut ball etter ball i hytt og pine og får den sjølvsagt raskt returnert. Som kjent har ein angripar alle fordelar i straffefeltet medan ein forsvarar må vere ytterst forsiktig med å gå inn i taklingar elles kan det fort bli filming og straffe. Dersom ein ikkje legg om taktikken vil Brann snart figurere som Guinness rekordbok: Fotballaget med flest mål slept inn på overtid i ein sesong. Mitt råd: La laget få lov å spele fotball heilt til kampen er slutt!