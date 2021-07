Jeg er fortvilet på pasientenes vegne

Det er ikke kjekt for noen å måtte bo på sykehus når man er klar for å gå videre i livet.

I starten av juli er fem pasienter meldt «utskrivningsklar», men har ikke egnet bolig å skrives ut til. Det betyr at kapasiteten for dem som trenger innleggelse er redusert, skriver avdelingsleder Maria Hauser ved Betanien DPS. Foto: Paul S. Amundsen

Maria Hauser Avdelingsleder, Betanien DPS

Et pakkeforløp skal sikre at ting skjer innen gitte frister, slik at liv og helse er ivaretatt, og utsikt for bedring er sikret.

Utskrivningsklare pasienter ved flere distriktspsykiatriske senter (DPS) i Helse Bergen-området opplever det helt motsatte. De er klare til å skrives ut, men har ikke egnet bolig å skrives ut til. Dette er meldt til kommunen, men kommunen har ikke plass eller kapasitet til å skaffe bolig til disse pasientene. Enkelte har allerede ventet i opptil to år.

Det er ikke kjekt for noen å måtte bo på sykehus når man er klar for å gå videre i livet. Vi har tolv senger til rådighet på vår sengepost. I starten av juli er fem pasienter meldt «utskrivningsklar» på vårt DPS, og vi vet at tallene er omtrent det samme på flere av de andre fem DPS-ene i Helse Bergen. Det betyr også at kapasiteten for syke pasienter som egentlig trenger en innleggelse er drastisk redusert.

Maria Hauser vil ha pakkeforløp for utskrivningsklare pasienter som skal flytte ut fra spesialisthelsetjenesten og hjem. Foto: Privat

Utskrivningsklare pasienter venter uten en dato å forholde seg til. De har ingen informasjon om når en bolig kan være klar, eller hvor i Bergen de vil få tilbud. Dette tærer på. Håpløshet, mindre selvtillit og tap av ferdigheter som kreves for å mestre daglig livet er kjente reaksjoner. Muligens fører det til nye behandlingsbehov. En ond sirkel.

I slutten av juni i år fikk vi melding fra kommunen om at de hadde funnet en bolig til en av pasientene våre, men boligen måtte pusses opp og ville nok ikke være klar til innflytting før i slutten av august. Sengen ved døgnposten koster 600.000 kroner i ventetiden, mens gulvet legges og veggene males i ny bolig. I tillegg kommer beløpet kommunen må betale for å ikke kunne ta imot pasienten enda.

Selv når oppussingen er ferdig, har systemet svakheter. Boligene er ofte tomme, ingen hvitevarer, ingen møbler. Pasienten har uføretrygd og får et lite beløp i innflytningsstøtte. Dette kommer man ikke langt med i vanlige møbelforretninger.

Møbler kan kjøpes brukt – men hvem kjører, henter og leverer? Spesialisthelsetjenesten? Ansatte i den nye boligen? Nav sosial? Dette er ikke definert i noen sine arbeidsoppgaver. De forskjellige etatene er nok positive og ønsker å støtte pasienten så godt som mulig, men det tar tid. I mellomtiden er pasienten fortsatt innlagt. Som avdelingsleder er jeg både engasjert og fortvilet på pasienten sine vegne.

Hva med et pakkeforløp for utskrivningsklare pasienter som sikrer utflytting, oppussing og møblering i tide? Det kan spare samfunnet økonomisk og sikrer gode og trygge forløp for pasienten som faktisk trenger denne sengen.