Mahatma Gandhi ble født 2. oktober 1869, og dagen ble markert verden rundt som internasjonal dag for ikke-vold. Mahatma Gandhis liv sender er sterkt budskap om at problemer, uansett om det er snakk om hverdagslige irritasjoner eller konflikter mellom nasjoner, kan løses uten vold.

Scanpix

Vold sprer hat og ondskap. Gandhi opplevde dette på kroppen. Han opplevde at hudfargen hans var grunn til å bli nektet adgang til hoteller og restauranter. Da han i 1893 i Sør-Afrika kom kledd med turban på hodet for å overvære en rettssak i Durbans tinghus, ble han bedt om å ta av seg det indiske hodeplagget. Han protesterte og forlot rettssalen.

Gandhi opplevde også å bli kastet av toget i Sør-Afrika. Konduktøren insisterte på at han måtte sitte på tredje klasse, selv om han hadde billett på første klasse. Da han protesterte mot urettferdigheten, ble han kastet av.

Disse vonde opplevelsene ble ikke glemt, men var katalysator for det som skulle bli Gandhis livsfilosofi. Da han kom tilbake fra Sør-Afrika, ble India Gandhis laboratorium for bruk av fredfulle metoder i stedet for vold. Ikke-voldsbevegelsens aller første sak dreide seg om dyrkingen av indigo i 1917. De britiske koloniherrene hadde innført et lovverk som forpliktet bønder til å dyrke indigo, som måtte selges til britene for en meget lav pris. Britene solgte indigoen videre med god profitt mens bøndene sultet. Om bøndene nektet, ble de pålagt skyhøye skatter og utsatt for vold.

Med Gandhi i spissen protesterte tusener av mennesker mot urettferdigheten, uten bruk av vold av noen slag, og fikk igjennom sin sak. Det var en stor seier for ikke-voldsbevegelsen.

Gandhis liv sender et budskap til verdens ledere om at fredelig protest har uendelig mye mer innflytelse enn menneskeskapte våpen. Dette gjelder både gnisningene mellom USA og Nord-Korea, konflikten i Israel og Palestina eller kampen om Kashmir. Og det gjelder ikke minst for barna våre.

For å skape et fredfullt samfunn, er det essensielt at barn lærer verdier som forståelse, empati og toleranse fra barnehagestadiet, og at de verdiene fortsetter å være i fokus under videre skolegang. Som voksne er det vår oppgave å hjelpe barna til å håndtere livets problemer uten hat eller bruk av vold. Barna må forstå disse verdiene og bringe dem inn i hverdagen sin.