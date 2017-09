Å ta avstand fra ytringer knyttet til enkeltpersoners misbruk av Fremskrittspartiets navn burde være unødvendig.

Tarjei Helland avfyrer et blankskudd mot Heidi Nordby Lunde når han forsøker å bevise at det kan ligge noe i påstandene om egoisme og kunnskapsløshet rundt de som stemmer blått. Også han innsnevrer fokus og henter frem de fakta som passer sin egen oppfatning. Noe som gjør at det er mye støy, men ikke nødvendigvis noe mer.

Hvis Helland mener at satsing på infrastruktur og god økonomisk vekst ikke gagner alle deler av landets befolkning, men er forbeholdt «den hvite, vellykkede middelklassens dominante majoritetskultur», som Helland beskriver det, så ser vel ikke HiOA stipendiaten at utfordringene for mennesker i fattige land ofte er langt verre enn de er i Norge? Vi er født med en gullbillett i hånden her til lands, også om man har en annen hudfarge eller religion enn majoriteten. Jeg mener at selv våre svakeste lever med en standard som middelklassen i verdens fattigste land ville misunne. En av årsakene til at mange nettopp forlater sine hjem for å søke rikdom og lykke i Europa og Norge.

Likestillingen står i en unik stilling her til lands, men den grove hetsen av en samfunnsdebattant som Helland trekker frem er ikke enestående. Dessverre føyer den seg inn i rekken av et kvinnesyn som ikke er akseptabelt i et moderne og likestilt demokrati. Det viser at vi enda har noe å gå på, men vi må gå i riktig retning.

Hatefulle ytringer dekkes av forbud gjennom straffelovens paragraf 185. Frp er blant de partiene i landet som mener at lovbrudd skal straffes strengere enn i dag, samtidig som partileder Siv Jensen, og andre i partiet, har vært tydelig på at ytringsfriheten er absolutt. Dermed faller det på sin urimelighet at noen benytter seg av ulovlige metoder, og mener at de har støtte i et parti som ville straffet dem hardere enn de kan bli i dag.

Vi som medlemmer av Fremskrittspartiet skal til enhver tid svare for den politikken vi står for, men å ta avstand fra ytringer knyttet til enkeltpersoners misbruk av partiets navn burde være unødvendig.