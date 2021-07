Sp er en bremsekloss i klimapolitikken

Dieselpopulisme hjelper ingen.

Josefine Gjerde og Arild Hermstad (begge MDG) mener Senterpartiet driver med skremselspropaganda mot klimatiltak når de kritiserer nullutslippssoner i Bergen sentrum. Foto: Pernille Sommer

Arild Hermstad Førstekandidat for MDG i Hordaland

Josefine Gjerde Andrekandidat for MDG i Hordaland

Senterpartiet er i BT 8. juli kritisk til nullutslippssoner og mener MDG setter politikk og ideologi foran mennesker. Men faktum er at Senterpartiet seiler opp som Norges klimabrems. Motstanden mot gode klimatiltak virker nærmest ideologisk.

De vil selvfølgelig løse klimakrisen, men bare så lenge det ikke påvirker dieselbilen. Eller oljenæringen. Eller det industrielle landbruket. Når vi legger sammen alle klimatiltakene de ikke vil ha, har ikke Senterpartiet mye klimapolitikk igjen å skryte av. Denne gangen er det altså nullutslippssoner de vil til livs.

Nullutslippssoner kommer til å virke. Utredningen fra Oslo viser at sonene kommer til å kutte utslipp fra transport med 5-13 prosent. I tillegg viser rapporten at fjerning av fossilbiler i enkelte områder vil bidra til utslippskutt også utenfor sonene. De blir ett av mange viktige tiltak som skal sørge for at Bergen når klimamålene vi har satt oss.

Mest oppsiktsvekkende er det at Senterpartiet hevder å snakke for vanlige mennesker. For vanlige mennesker er også skolebarn, syklister, studenter på bysykkel, småbarnsforeldre uten bilbehov og folk med helseplager fra luftforurensing som vil nyte godt av en by med færre biler, mindre eksos og utslipp. Det er litt ironisk at Senterpartiet forstår så lite om livet i sentrum.

Når Senterpartiet sier kollektivløsninger ikke kan erstatte bilen i byen, så viser det hvorfor partiet ikke forstår bypolitikk og er preget av tunnelsyn. Bygger vi mer bybane, setter inn flere busser og senker prisene, ja så kommer folk til å ta disse løsningene i bruk. Det ser vi fra storbyer i hele Europa som har gjort denne prioriteringen for lengst.

Dieselpopulisme hjelper ingen. Motstanden mot nullutslippssoner føyer seg inn i rekken over gode klimatiltak partiet går imot og viser at ambisjonsnivået på klima og miljø er rekordlavt. Nettopp derfor trenger vi et sterkt MDG på Stortinget fra høsten som kan sørge for at klimasinker som Sp ikke får bremse klimaambisjonene.