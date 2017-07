Børge Brende tar feil når han mener at vi bør vente på at atomvåpenstatene går foran i arbeidet for nedrustning.

Fredag 7. juli forelå et endelig forbud mot atomvåpen. Dette er et resultatat flere ukers intense forhandlinger mellom to tredjedel av verdens stater. Det er veldig synd at utenriksminister Børge Brende (H) valgte å boikotte forhandlingene, men det viktigste nå er å fokusere på atomvåpenforbudet og potensialet det har.

Den største fordommen mot denne prosessen er nok at forbudet ikke vil ha betydning når ikke atomvåpenstatene var med. Selvsagt ville det vært langt bedre om atomvåpenstatene var med. Men når de gjør alt for å beholde status quo, er det bedre at andre stater baner vei, enn at det ikke skjer noen ting. Historien har vist oss at forbud mot andre inhumane våpen har lagt grunnlaget for våpnenes utfasing. Forbudene mot biologiske og kjemiske våpen, landminer og klasevåpen har alle blitt suksesshistorier.

Det er mange grunner til at det var riktig å forby atomvåpen. For det første er det umulig å bruke atomvåpen uten å skille mellom sivile og stridende. For det andre vil ødeleggelsene av en atomvåpendetonasjon vil være så enorme at det vil være umulig for beredskapsorganisasjoner og helsepersonell å yte tilstrekkelig hjelp. For det tredje innebærer atomvåpen en spesielt stor risiko fordi en relativt liten atomkrig vil resultere i så mye forurensning i atmosfæren at sollyset vil bli stengt ute. Konsekvensene av en atomkrig hvor India og Pakistan brukte sine atomvåpen, vil være hungersnød for to milliarder mennesker. Scenariet er beskrevet i artikkelen Nuclear famine: Two billian people at risk? som er basert på fagfellevurdert forskning.

Et overveldende flertall av verdens stater setter nå foten. De aksepterer ikke lenger å leve under denne risikoen. De har sett seg lei på å vente på at atomvåpenstatene skulle ta initiativ til nedrustning. Aktører som sitter på makt, gir den sjeldent fra seg frivillig. Kvinner har måttet kjempe for stemmerett, svarte for like rettigheter, kolonistater for selvstendighet og slaver for sin frihet. Børge Brende tar feil når han mener at vi bør vente på at atomvåpenstatene går foran i arbeidet for nedrustning. Vi lar ikke stater som utfører tortur eller har diskriminerende lover legge premissene for menneskerettighetene. Ei heller bør vi la atomvåpenstatene bestemme om atomvåpen skal være et lovlig eller ulovlig våpen.

Atomvåpen har uheldigvis blitt et symbol på makt og styrke, og atomvåpenstatene tviholder må dette imaget. Realiteten er at atomvåpen ikke kan beskytte oss mot dagens trusler, men snarere innebærer en enorm risiko for verdens befolkning. Ved å forby atomvåpen under humanitærretten, gir verdenssamfunnet et krystallklart signal om at atomvåpen ikke aksepteres.

Forbudet er nå et verktøy for å presse atomvåpenstatene til å jobbe hardere for gjensidig nedrustning. Selv om forbudet er klart, er ikke arbeidet over. Det er fortsatt en lang vei til et en verden fri for atomvåpen. Med et forbud har flertallet av verdensstater sagt klart og tydelig ifra om at disse våpenene ikke lenger er legitime. At atomvåpen nå er regulert av humanitærretten gir atomvåpenstatene og deres støttestater et forklaringsproblem. Denne fredagen vil gå inn i historiebøkene som en viktig milepæl.