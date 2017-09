Jeg kan ikke lenger stå og se på at folk gjør hverandre sykere.

Som flesteparten av dagens ungdom, blar jeg daglig gjennom Instagram og sosiale medier. Jeg ser mennesker som «tilber» anoreksi som om det skulle vært en type religion. Jeg ser også dem som legger ut bilder fra da de var på sitt tynneste, for å vise hvor syke de har vært tidligere. De kaller dette «åpenhet om psykisk helse».

Jeg tror denne åpenheten ikke gjør annet enn å gjøre vedkommende, og følgerne, sykere. Min erfaring er at de som er spiseforstyrret fra før, ofte bare tar det som en konkurranse om å være sykest og ha lavest mulig BMI.

Andre får kanskje ideen om å prøve å få en spiseforstyrrelse. Skummelt, ikke sant?

Privat

Når jeg tar opp dette direkte med dem som legger ut sånne ting, blir jeg ofte forklart at: «Men jeg skriver jo et varsel om at innlegget kan trigge før innlegget. Og jeg har skrevet at de følger på eget ansvar.» Dette er en ansvarsfraskrivelse, tenker jeg. Man har alltid et ansvar for hva man legger ut, og man må kunne stå for det i etterkant.

Tenk dere om: Er det virkelig dette dere vil? Man har et ansvar når man legger ut slike bilder, enten om man vil eller ei. Jeg tror ikke det er noen av dere som vil være en sånn påvirkning for de man er glad i, eller andre.

Jeg er veldig for en riktig type, bevisst åpenhet. Og til dere som holder på med det: keep up the good work.

Kjære fagfolk og foresatte. Dette skjer. Ditt barn kan være den som enten legger sånne ting ut, eller ser sånne ting og blir sykere. Dette miljøet er livsfarlig, for man lærer seg at man må gjøre veldige drastiske ting for å få hjelp og å være «syk nok». Åpenhet er viktig. Men feil type åpenhet kan dessverre gjøre mer skade enn godt.