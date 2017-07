Problemet er bare at ettersom dagene går, så flyttes også meldingene om finværet.

Været er begredelig. Det er også værmeldingen - regn resten av uken. Stemningen er laber i lunsjen. Men så er det en ivrig Yr-er som finner ut at det skal bli sol i slutten av neste uke. Stemningen stiger og vi tenker alle på at nå skal vi ut med båten, bade, grille og gjøre alle de andre sommeraktivitetene. Problemet er bare at ettersom dagene går, så flyttes også meldingene om finværet.

Når vi kommer til neste uke sier Yr at det først blir sol - ja, i uken etter det.

Dette skyldes åpenbart en avtale inngått mellom Helsedirektoratet og Metrologisk institutt. For å dempe sommerdepresjonene krevde direktoratet mer positive meldinger, kort og godt mer sol. Meteorologene så poenget, men viste til sin faglige integritet, de kunne umulig tukle med værmeldingene. Men etter at direktoratet kunne dokumentere at meldingene ni dager fram uansett var eventyr (noen vil jo her vise til at værtjenesten fikk sitt navn fra de to siste bokstavene i dette ordet), så aksepterte metrologene å sette inn noe finvær langt fram i tid.

Som direktoratet påpekte kan de jo alltids rette opp etter som dagene går.

Moralen er: Gled deg gjerne over solen som kommer slutten av neste uke, men husk å ta med paraply.