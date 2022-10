Vi som er innadvendte, kan også gjøre en god jobb

Jeg ble fortalt at jeg ikke kunne være den stille og rolige jenten jeg er.

Martine Marthinussen Engen er opptatt av at arbeidslivet også er for de innadvendte – en gruppe som utgjør rundt en tredjedel av befolkningen.

Martine Marthinussen Engen Student, BI

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Jeg hadde virkelig sett frem til å prøve meg i arbeidslivet. Jeg skrev mange gode søknader, men avslagene kom på løpende bånd.

På hvert eneste intervju ga lederen tydelig beskjed om at jeg ikke var aktuell fordi jeg ikke var «energisk nok», jeg var «for rolig». De ville ha en som er utadvendt. Derfor var jeg «feil» person for dem.

Men jeg er ikke sjenert. Jeg er innadvendt, i likhet med en tredjedel av befolkningen.

Les også Fredrik Fornes: Jeg trodde jeg hadde feil personlighetstype

Da jeg til slutt fikk jobb på butikk, hjalp det en del på selvtilliten, men allerede på intervjuet ble jeg møtt med det samme som på tidligere intervju. Akkurat som om de leste fra en slags mal. Det var viktig at jeg var en som tok litt plass.

Jeg jobbet der i cirka fem måneder. Jeg ble fortalt at jeg ikke kunne være den stille og rolige jenten jeg er. Jeg følte jeg måtte endre meg som person. Jeg er ikke en person som tar mye plass og «bryter meg frem». Er det negativt?

Les også Introvert og leder: – Noen oppgaver krever noe ekstra av meg

Det fremstår som at mange arbeidsgivere krever at man må være utadvendt for å klare arbeidsoppgavene, nesten uansett hvilken stilling det er snakk om, og uansett arbeidsoppgaver.

Arbeidslivet går glipp av enormt mange gode ressurser. Arbeidslivet er nærmest tilrettelagt kun for utadvendte. Selv om innadvendte ikke tar like mye plass, vil ikke det si at vi ikke liker å være blant andre mennesker.

Eller å være sosial, jobbe innenfor et serviceyrke. Arbeidsplasser trenger et mangfold, med ulike ferdigheter, egenskaper og personligheter. Det å ikke ansette noen som er innadvendt, er direkte diskriminerende. Det er forskjellsbehandling uten en saklig grunn.

Blir de innadvendte diskriminert i arbeidslivet? Ja Nei Vet ikke

Erfaringsmessig er de færreste kundene komfortable med butikkansatte som er veldig pågående. Da jeg valgte å jobbe i butikk, ville jeg møte kundene på en behagelig måte, og hjelpe dem hvis de trengte det. Dette var min strategi, noe som ikke ble tatt godt imot av lederen.

Butikkledere bør begynne å tenke litt annerledes fremover. Innadvendte personer kan være vel så god på kundekontakt som utadvendte. Det kommer an på hvilke kunder man møter. De fleste kunder ønsker ikke pågående ansatte.

Hvis man søker «utadvendt» på Finn.no, får man i skrivende stund 1046 treff. Søker man derimot «innadvendt»? Null treff. Innadvendte blir sett på som sjenerte og tilbaketrukne, uinteressert i andre mennesker. Dette er et samfunnsproblem.

Det å være innadvendt er ikke mindre attraktivt. Det handler om at mange arbeidsgivere ikke vet hva utadvendt/innadvendt faktisk betyr. Mange vet ikke at de faktisk kanskje trenger en innadvendt til jobben. Personligheten din har ikke noe å si for hvordan du gjør jobben.

Å være innadvendt er en stor fordel i veldig mange yrker, og ingen ulempe i det hele tatt. Jeg håper dette kommer mer frem i lyset, og at vi innadvendte også får ha de samme mulighetene og blir inkludert i arbeidslivet. Mennesker bygger hverandre opp, vi bygger ikke hverandre ned.