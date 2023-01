Det er ingen grunn til at våre syv storslåtte fjell skal behandles noe dårligere enn de ensformige Oslo-skogene.

Oslonaturen fikk en egen vernelov – «markaloven» – i 2009. Nå er det på tide at bergensernes nærnatur sikres varig vern gjennom en tilsvarende lov.

Står du på Ulriken, ser du Brann Stadion, Store Lungegårdsvann, Nordnes og langt ut i Nordsjøen. I Oslo-marka ser du grantrær. Av uforståelige årsaker er det likevel Oslo-marka som har fått en egen vernelov vedtatt av Stortinget, mens Ulriken og Viddens eneste formelle beskyttelse er «kommuneplanens arealdel». Det har liksom ikke samme schwung over seg.

Jeg har derfor funnet syv grunner til at de syv fjell trenger en syvfjellslov:

Tall fra Norsk institutt for naturforskning viser at de fleste truede arter i Norge holder til nær der folk bor.

Verdens land vedtok en naturavtale på naturtoppmøtet i Montreal før jul. Vi må alle ta ansvar for vår nærnatur . Selv om naturkrisen er global, må tiltakene skje lokalt. Utlendinger kan ikke verne Byfjellene for oss.

Også bergensnaturen er under press. Et godt eksempel er de miljøskadelige, overdimensjonerte og muligens ulovlige skogsbilveiene på Fanafjellet. Det er også foreslått krematorium i Kanadaskogen og boliger innenfor vernegrensene.

Fremdeles gjøre det bedre

Store Åklungen i Nordmarka går under «markaloven», loven skal verne naturen i Oslo.

Oslo kom oss i forkjøpet, men vi kan fremdeles gjøre det bedre.

Ofte leser vi at naturen trues av store prosjekter, men den trues aller mest av små prosjekter. Prosjekter som hver for seg virker bra, men som bit for bit spiser mye natur.

Det er disse naturområdene i ytterkanten av Byfjellene som er mest tilgjengelige for store og små i hverdagen.

Vi kan alle være enige om at vi har for få bergensere i forhold til behovet. At Byfjellene er under press, er heller ikke nytt, og historisk er det foreslått både bilvei over Rundemanen og idrettsanlegg på Fløyen.

Johanson skriver at det tidligere er foreslått bilvei over Rundemanen, fjellet på bildet.

Med befolkningsvekst vil utbyggingspresset i randsonen av Byfjellene bare øke. Til nå har bystyret stanset flere prosjekter, men enkeltvedtak er en dårlig måte å sikre langsiktighet og forutsigbarhet for innbyggere og utbyggere.

Nettopp derfor må Stortinget vedta en syvfjellslov som sikrer naturen rundt Bergen til kommende generasjoner.

PS. Stortingspolitikere som vil se storslått bynær natur, må gjerne ta kontakt. Jeg fikser kakao og Kvikk Lunsj.

Innsenderen er vara til bystyret i Bergen for Venstre, men har skrevet innlegget som privatperson.