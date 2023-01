Fersk forskning viser hvordan du får en bedre hverdag.

Livets lykketyver kan gjøre oss nedstemte og energiløse. For de fleste av oss er livet ingen dans på roser. Vi rammes av kriser og motgang. I hverdagen kjenner mange på de smertelige konsekvensene av jobbstress, økonomiske vansker, sykdom, en skilsmisse, et barn som mobbes, å være pårørende – eller tidsklemmens kamp mot klokken.

Som psykolog har jeg ofte ønsket meg en tryllestav. Selv om terapi kan hjelpe når livet vender den smertefulle siden til, kan det være sider ved livet som forblir vanskelige over tid. Jeg ble tidlig i psykologlivet interessert i hvordan vi må jobbe for en mer robust psykisk helse i befolkningen.

Mye handler om strukturelle tiltak og politikk, men jeg ble også opptatt av potensialet i konseptet «fem grep for økt hverdagsglede». Dette er basert på forskning om hva som er blant de mest gledesbringende og helsefremmende aktivitetene vi mennesker kan engasjere oss i. Noen vil kalle dem lykkegrep.

Tar du deg tid til å stoppe opp for å se på himmelen og skyene?

Å være aktiv

All aktivitet betyr noe, ifølge psykologspesialist Monica Beer Prydz. For eksempel en skitur på Fløyen når føret tillater det.

Forskning viser at all aktivitet teller. Finn noe du liker. En kveldstur med en venn? En skitur eller løpetur? Eller kanskje et dansekurs? Kanskje er du en som liker å få opp pulsen med husarbeid? Endorfiner er «feel good hormones» som utløses når vi er aktive.