Arbeiderpartiet + Vestlandet = sant

Samspillet mellom partiet og landsdelen har vært en historisk suksess – og vil fortsette å være det.

Jan Christian Vestre Næringsminister (Ap)

Jan Christian Vestre Næringsminister (Ap)

Det blåser friskt om dagen, også fra vest. Ja, jeg skriver «også». Sinne og frustrasjon som følge av regjeringens forslag til statsbudsjett har kommet til uttrykk i alle landsdeler, i by som i bygd.

«Heller ikke utsettelsen av nytt tunnelløp under Oslofjorden er lett å forstå», skrev Asker og Bærums Budstikke morskt på lederplass dagen etter at statsbudsjettet ble presentert.

«Men her sitter vi og må konstatere atter en gang at livsnerven som knytter Nord- og Sør-Norge sammen, blir nedprioritert. Det er intet annet enn en nasjonal tragedie», skrev Saltenposten om at den dårlige E6-strekningen gjennom Sørfold i Nordland ikke fikk oppstartsbevilgning.

Listen er lang, og det var forventet. Som næringsminister er det likevel smått surrealistisk å lese den ellers så reflekterte Hans K. Mjelvas BT-kommentar om Arbeiderpartiets forhold til Vestlandet, i lys av budsjettforslaget. Det ligger meg derfor tungt på hjertet å dele noen refleksjoner rundt dette.

Jeg kan Vestlandet. Vestlandet er mye. Vestlandet er vanlige folk med boliglån, barn i barnehage og skole, folk med behov for arbeid og en trygg velferdsstat. Vestlandet er natur, kultur og motkultur. Men mer enn kanskje noe annet er Vestlandet sitt pulserende næringsliv, sin industri og enorme, eksportrettede verdiskapning.

Det er derfor jeg kan si som Jonas Gahr Støre: Lykkes Vestlandet, lykkes Norge. Samtidig som jeg vil slå fast: Arbeiderpartiet er Vestlandets beste venn og nærmeste allierte. Samspillet mellom partiet og landsdelen har vært en historisk suksess – og vil fortsette å være det.

Som arkitekter for norsk oljepolitikk la Arbeiderpartiet grunnlaget for et eventyr, der initiativrike og driftige vestlendinger grep mulighetene og utviklet en verdensledende leverandørindustri.

Eventyret er på ingen måte over. På Arbeiderpartiets vakt skal olje- og gassnæringen utvikles, ikke avvikles. Og samtidig: Vi skal videre. Klimautslippene skal ned og fornybarsatsingen opp.

Da vi overtok regjeringskontorene i fjor høst, var det med vantro vi oppdaget hvor svakt våre forgjengere hadde rustet systemet for å jobbe med havvind. Vi har giret opp og varslet en gigantisk satsing: 30 gigawatt innen 2040, tilsvarende Norges samlede strømforbruk i dag.

Her i Gulen bygges Norges første flytende vindkraftanlegg. Slike prosjekter vil prege industrien på Vestlandet fremover, tror næringsministeren.

Med denne ambisjonen går vi fra dagens to til om lag 1500 havvindturbiner, og byggingen skal altså skje i løpet av de neste 20 årene. Aktiviteten det vil utløse, vil mer enn noe annet sted foregå på Vestlandet.

Arbeiderpartiets kanskje aller største betydning for vestlandsk næringsliv ligger like fullt i trygg økonomisk styring. I viljen og evnen til å gjøre det nødvendige for å sikre finansiell stabilitet. Tallene jeg presenterte i forbindelse med et VG-intervju nylig, taler sitt tydelige språk:

Norske bedrifter har om lag 1000 milliarder kroner i nettogjeld. Hvis renten stiger to prosent mer enn den varslede rentebanen fra Norges Bank, vil det påføre norske bedrifter 20 milliarder i økte kostnader. Skulle den stige til ni prosent – nivået vi hadde tidlig på 2000-tallet – vil bedriftenes rentekostnader passere 90 milliarder.

Det vil få langt verre følger enn strømprisene, og eksportbedriftene vil rammes særlig hardt. Med andre ord: Det vil ramme Vestlandet hardt. Derfor er Støre-regjeringens kamp for å få pris- og rentestigningen under kontroll – blant annet ved hjelp av et stramt og upopulært statsbudsjett for 2023 – også en kamp for Vestlandet.

Den kampen skal vi stå i, selv om det blåser nå. Vi skal lose landet trygt gjennom denne krevende tiden. Det blir tøft for mange en stund, før det blir bedre. Men det blir bedre. Norge har alle muligheter til å bli et mer rettferdig, mer nyskapende og mer klimavennlig land. Spesielt om alliansen mellom Arbeiderpartiet og Vestlandet føres videre.