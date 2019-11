Det er ytringsfrihet for katalanere

Men ingen står over loven.

For mindre enn 2 timer siden

FORSKJELL: Spanias ambassadør, Maria Isabel Vicandi, mener det er forskjell på retten til å demonstrere fredelig og opptøyene man har sett i Catalonia den siste tiden. Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Debattinnlegg

Maria Isabel Vicandi Spanias ambassadør til Norge

Johannes Nymark er i BT 02.10 kritisk til spanske myndigheters håndtering av situasjonen i Catalonia. I Spania, et av de 20 mest fullstendige demokratier i verden, ifølge «Democracy Index of The Economist», er de katalanske løsrivelsesstøttespillere i sine fulle rett til å ytre slike standpunkter i og utenfor parlamentet.

Politikerne som ble dømt av høyesterett i Spania, har blitt stilt for retten, ikke for sin retorikk, men for deres handlinger som utgjorde brudd på straffeloven: oppvigleri og misbruk av offentlige midler.

Ingen står over loven, ei heller politikere. De må gå foran som eksempel med respekt for loven og de demokratiske institusjonene. Alle de anklagede har fått en rettferdig rettergang. Mer enn 200 journalister har fulgt rettsaken fra salen, og den har også blitt vist på TV.

Les også Den spanske nasjonalismen var ikke død

Den spanske grunnloven beskytter landets ukrenkelighet på samme måte som den norske Grunnloven. Etter norsk lov blir forsøk på å splitte opp nasjonen straffet med opp til 21 års fengsel. Ifølge FN er selvbestemmelsretten bare gjeldende for saker som omhandler militær okkupasjon, kolonisering eller store og grove brudd på menneskerettene. Ingen av disse punktene er relevante i Catalonia.

Catalonia har en stor grad av selvstyre, blant den høyeste i verden, og katalansk er brukt av offentlige myndigheter og som undervisningsspråk. Det er nødvendig å se forskjellen på retten til å demonstrere fredelig, som er garantert av Grunnloven, og opptøyene, uroen og volden som har blitt utløst i gatene i Catalonia de siste ukene.

Seks medlemmer av den katalanske organisasjonen «Komiteer for Forsvar av Republikken» ble arrestert i Barcelona for besittelse av store mengder kjemiske substanser, brukt til å lage eksplosiver.

La oss håpe at de beklagelige voldsepisodene vi har vært vitne til fra støttespillere av løsrivelse, ikke vil bli gjentatt, og at den katalanske regionsregjeringen handler med ansvar og fordømmer volden uten tvetydighet og jobber hardt for velferden til alle innbyggere i Catalonia.

Den spanske regjeringen vil alltid være åpen til en konstruktiv dialog basert på respekt for Grunnloven.