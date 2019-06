Skam dere, Bergens Tidende

AKSJON: Om lag 200–300 personer var samlet for å demonstrere for Bybanen i Bergen sentrum søndag, i regi av gruppen «Bergens mødre». Innsenderen er kritisk til at BT ikke dekket aksjonen. byoutline Privat

Christine Gjerding

Kjære Bergens Tidende. Søndag ble det avholdt en aksjon til støtte for videre utbygging av Bybanen, midt i Bergen sentrum, midt på dagen. Initiativtakere var aksjonsgruppen Bergens Mødre, og i tillegg til egne appeller hadde de blant annet med seg den verdenskjente musikeren Eirik Glambek Bøe, og en av Norges store samtidsforfattere, Frode Grytten.

Markeringen var tverrpolitisk, og samlet i stor grad familiefolk. Mange barn hadde sin første opplevelse med politisk aksjon, blant annet mine døtre. Når nysgjerrige barn skal delta i noe nytt, følger mange (MANGE) spørsmål. Mine barn er ikke unntak fra dette, og det er stimulerende for oss foreldre å ta tak i dette gryende samfunnsengasjementet.

Det er utfordrende å forklare hvordan det henger sammen; at en gruppe mennesker som er enige om at noe er viktig, samles i sentrum for å skape oppmerksomhet om en sak. Skaper man oppmerksomhet, så kommer aviser og andre medier, og disse har til oppdrag å løfte budskapet frem, slik at flere, deriblant politikerne, blir oppmerksomme på saken, og den oppslutningen den har.

Det er én måte for enkeltmennesket å på en fredelig og positiv måte gjøre sin stemme hørt, og kanskje også til å bidra til forandring.

En annen ting jeg lærer mine barn er å lese i avisen. Vi abonnerer på to papiraviser, både BT og Aftenposten jr. Begge leses og brukes av store og små, og bidrar til at vi som er i småbarnsboblen også klarer å ha lokale og globale aktuelle saker på dagsorden i våre små samtaler rundt middagsbord og på sengekanten.

Skuffelsen var derfor stor da vi mandag morgen, i vår lokalavis Bergens Tidende, ikke kunne se spor av søndagens aksjon, som tross alt samlet noen hundre mennesker, så vel som en veltalende aksjonsgruppe og vaskeekte kjendiser rundt Musikkpaviljongen.

Det var vanskelig å forklare barna hvorfor det sto om det største flagget på barnefotballens Voss Cup, notiser om bråk fra leilighet og en travel natt for politiet, samt kommende regnvær, men ingenting om aksjonen vår.

Vi lette videre på BT.no, vi tenkte at saken vår kanskje ikke hadde nådd trykkpressen, men nettsiden deres måtte vel ha noe om aksjonen som samlet så mange. Dessverre ikke.

Det er virkelig veldig leit at den største avisen i Bergen ikke er sitt samfunnsansvar bevisst som den fjerde statsmakt. Når grasroten samler seg til en varslet, fredelig aksjon for å utfordre det ensidige fokuset på bompenger i forkant av høstens kommunevalg, så bør Bergens Tidende kjenne sin besøkelsestid og dekke dette.

Min anekdote om jobben med å oppdra samfunnsengasjerte og bevisste barn til side – dette burde dere ha klart bedre. Som mor i Bergen sier jeg «Skam dere, Bergens Tidende», men som mor sier jeg også: «Alle kan gjøre feil, det viktigste er hva vi gjør for å rette dem opp igjen. Alle fortjener en ny sjanse.»

Også Bergens Tidende.

Publisert 20. juni 2019 18:00

