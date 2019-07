Bergensarane må ta tilbake Bryggen!

Attraksjonane i Bergen er berre tilrettelagt for turistane. Det må kommunen gjere noko med.

KRYR AV TURISTAR: Bergensarar flest besøkjer ikkje Bryggen lenger. Det er ikkje noko rart, meiner Synne Johnsson. byoutline Tor Høvik (Arkiv)

Synne Johnsson Student og frilansjournalist

Mindre enn 2 timer siden







Bryggen, Fisketorget, Fløyen. Alle tre er dei blant bergensaranes stoltheit og alle tre er dei forgifta av overprisa suvenirar laga i Kina. Bergen er blitt ei turistfelle.

Den historiske Bryggen som alle er så stolte av, er det første som kjem opp når ein googlar Bergen. Det er staden ein viser fram til besøkjande frå andre byar eller land, men bergensarar flest besøkjer ikkje staden så mykje lenger. Og er det rart? Når nesten kvar einaste butikk sel dei same, billige «Norway»-veskene og elg-magnetane, og kvar gong ein restaurant eller bar blir lagt ned, dukkar det opp ein ny turistbutikk?

Synne Johnsson byoutline Privat

Om sommaren kryr det av turistar i gatene, og alle dei spektakulære attraksjonane våre er berre tilrettelagt for dei og ikkje for lokalbefolkninga. Det er trist, og det er ein skam. For kvart år verkar det som om Bergen sett ny rekord i cruiseturisme. Er det rart lokalbefolkninga held seg vekke derifrå? Nei.

Dessverre har det oppstått ein vond sirkel. Turistbutikkane har ført til at færre og færre bergensarar drar til Bryggen, og lite lokalbefolkning i desse områda fører til at bedrifter retta mot lokalbefolkninga ikkje går rundt. Det må kommunen gjere noko med.

Kommunen har gjort det motsette. Dei har, for eksempel, gitt dei lokale enda ein mindre grunn til å dra inn til sentrum då dei gav grønt lys til det nye Lagunen. Her har det opna – og skal opnast – ein haug med klesbutikkar, kino, kafear og restaurantar.

Då er det ikkje mange grunnar til å reise inn til sentrum for dei som bur i Fana. Og kvifor skulle dei? Ein går jo berre rundt i ein stim av cruiseturistar uansett.

No seier eg ikkje at vi ikkje skal ta i mot turistane og at vi ikkje skal satse på turistnæringa. Tvert imot. Vi må gje dei ei autentisk oppleving her i Bergen. La dei bli sjarmert av brautande bergensarar, regnvêr og lokale kafear og restaurantar.

Les også – Vi må spre turisttrafikken

Både bergensarane og politikarane må ta ansvar. Bergensarane må ta tilbake Bryggen, gå der, støtte opp om dei lokale bedriftene som framleis er der. Bedriftene må gjere butikkane sine meir lokalvennlege og tilby autentiske suvenirar og varer av kvalitet.

Politikarane må kontrollere cruiseturismen. Det er ikkje nødvendig med 10.000 turistar i Bergen på ein og same dag. Mitt forslag er at cruiseskip må betale ein avgift for kvar turist som går i land.

I tillegg kan dei kanskje gjere det litt lettare for små bedrifter å gå rundt. Kanskje ta vekk arbeidsgivaravgift for små, lokale bedrifter? Dei må i alle fall slutte med å tillate prosjekt som for eksempel Lagunen, og heller gje stønad til prosjekt som bringar liv og stemning til byen vår.

Eg håper så inderleg at denne utviklinga ikkje held fram slik den har gjort, men at vi saman kan ta tilbake byen vår. Eg elskar Bergen, og eg ynskjer at alle turistane skal gjere det òg. Det er trass alt verdas beste by.

Publisert 1. juli 2019 08:49

Din mening betyr noe

I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg