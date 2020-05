Hytter er ikke viktigere enn barnebarn

Hvorfor får ikke besteforeldre fra EØS-land reise til Norge?

Publisert Publisert Nå nettopp

Katharina Sass mener innreisereglene viser at økonomiske interesser og eiendom teller mer enn menneskelige behov. Foto: Martin Eilertsen

Debattinnlegg

Katharina Sass Sosiolog, Bergen

12. mai kom det en ny forskrift fra Justisdepartementet. Den skulle gjøre det lettere for noen EØS-borgere å reise til Norge.

Dessverre ble den lovede oppmykningen svært beskjeden. Bare ektefeller, samboere og mindreårige barn får lov til å komme til Norge. Besteforeldre, voksne barn eller barnebarn får ikke lov til å reise inn.

Dette til tross for at det finnes lite vitenskapelig bevis for at grensestengingen har særlig betydning på dette tidspunktet i pandemien.

Les også Foreslår innreiserestriksjoner frem til 1. januar

Jeg er selv tysk statsborger, gift med en nordmann og har en treårig sønn med norsk og tysk statsborgerskap. Jeg er for tiden gravid i uke 40. Nå skulle foreldrene mine fra Tyskland egentlig ha vært her, for å hjelpe til i tiden før og etter fødselen. Men de slipper ikke inn.

Vi aner ikke når vi kan se dem igjen.

Forskriften legger til rette for at noen kan få reise inn grunnet «sterke velferdshensyn», men dette blir tolket som at en må være døende, for at det skal telle som et velferdshensyn. Sykdom, eller fødselen til et barnebarn, regnes ikke som tilstrekkelig grunn.

Derimot kan EØS-borgere som eier hytte i Norge, nå reise inn fritt. Det er svært forståelig at disse ønsker å se etter eiendommen sin, og det skal være dem forunt. Men hvorfor skal det være viktigere å se etter en hytte, enn å ta vare på sine nærmeste?

Les også Norge letter på koronatiltak – EØS-borgere kan igjen besøke familie i Norge

Reglene er nå i praksis slik at noen utlendinger som skal jobbe her, og EØS-borgere som eier fritidseiendom i Norge, får reise inn.

Men EØS-borgere og andre utlendinger som har familie her, og som ønsker å kunne gi disse omsorg, får ikke reise inn.

Det må vel kunne kalles god gammeldags høyrepolitikk: Økonomiske interesser og eiendom teller mer enn menneskelige behov.