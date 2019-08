Vi vil utvide skjenketidene

Et godt uteliv vil gjøre Bergen mer attraktiv for studenter.

Ingrid Louise Storebø

Rebekka Stensbø

Det er på tide at skjenketiden i Bergen blir utvidet igjen. Ønsker vi et levende sentrum, er utelivet en stor faktor. I Bergen sentrum bor 42.000 mennesker, halvparten studenter. Derfor ønsker Høyre å utvide skjenketiden til klokken 03.

Etter en politisk dragkamp innad i Ap-, Venstre- og Krf-byrådet i 2015, fjernet de kulturskjenkingen som gjorde at enkelte utesteder kunne servere alkohol til kl. 03. Dette var starten på slutten til utestedet Garage, som hadde konserter med lokale artister.

Store utesteder trenger gjerne ikke utvidet skjenketid for å klare seg, men for mindre barer og puber kan dette kunne utgjøre en god økonomisk gevinst. For å sikre et mangfold av uteplasser i Bergen, kan vi ikke ilegge bransjen enda flere restriksjoner og forbud.

Et godt uteliv vil gjøre Bergen mer attraktiv for studenter, og vi må sørge for at flere ønsker å bli i byen vår.

Under Festspillene og Tall Ships Races ble skjenketiden utvidet med en halvtime. Det førte til mer folkeliv i sentrum og økonomisk vekst for skjenkestedene.

Hvis frykten for økt vold og støy var reell, ville det aldri blitt gjort unntak ved slike store arrangementer.

Festspillene og Tall Ships' Races er prakteksempel på hvor stor positiv innvirkning det har både for utelivet i Bergen og et levende sentrum, å utvide skjenketiden med en halv time.

Vi må vise mer tillit til innbyggerne. Sammenliknet med byrådet, som vil innskrenke skjenketidene, kommer vi alltid til å kjempe for frihet til å velge når du kan kjøpe din siste øl ute.

