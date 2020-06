Det er vårt ansvar å forvalte språket

Debattinnlegg

Edit Bugge, professor i norsk språk ved HVL, Kristoffer Jul-Larsen, førstelektor i norsk litteratur ved HVL

Bergens Tidende har ført en god linje i sin dekning av markeringene mot rasisme. Men også i BT kan den hvite middelklassens bidrag til debatten ofte bli mer selvopptatt enn den trenger å være.

Vi mener at Eirin Eikefjords kommentar «Jeg er hvit og privilegert og bruker feil ord. Er jeg da rasist?» er et eksempel på dette.

Alle språk bærer med seg en arv som gjenspeiler fortidens verdisett og verdenssyn. Når vi som individer bruker språket, kan det vi ønsker å uttrykke komme i konflikt med den eldre kulturens holdninger og verdenssyn.

Selv om vi ikke personlig er rasister etter ordbokens definisjon, er det mye i språket vi har arvet, som legger rasistiske formuleringer i munnen på oss. Antirasisten mener at må vi ta stilling til disse holdningene, selv om det ikke er vi som selv har skapt dem. Holdningene er ikke våre, men det er vårt ansvar å forvalte språket.

Eikefjord ser ikke ut til å være villig til å ta det ansvaret, i frykt for å si noe feil og få kjeft. Det er synd.

Jo da, det er vanskelig å finne ordene i en situasjon hvor språkets rasistiske forhistorie kritiseres, og det er ubehagelig å kjenne seg ordløs i eget språk. Eikefjord er redd for at debatten om språket «står i veien for en skikkelig samtale på tvers av […] erfaringer».

Men hva om vi ikke lar hvite nordmenns frykt for å få kjeft legge premissene for debatten, og heller aksepterer at det kommer til å smerte litt å ta et oppgjør med strukturer som har styrt verdensforståelsen vår i mange hundreår?

For snart 20 år siden uttalte Språkrådet i en rapport at: «Det er dårleg folkeskikk å kalla folk med eit ord dei ikkje liker, same kva «vi andre» måtte meina om innhaldet i ordet.»

Et premiss for dette rådet er at god språkbruk forutsetter at vi også lytter til andre brukere av språket, og at vi aksepterer at taleren ikke eier språket alene.

Det er vanskelig og ubehagelig å endre seg selv og språket sitt. Det er også ubehagelig for den som ikke er utsatt for rasisme, å lytte til andres opplevelser av diskriminering.

Men voksesmertene som ligger i å vurdere egen språkbruk og diskriminerende oppførsel, er først og fremst et mildt indremedisinsk anliggende for hvite nordmenn.

Det bør ikke bli hovedsaken i debatten, og det må ikke stoppe oss fra å ta tak i det felles arbeidet som ligger foran oss.