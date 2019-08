En voksen kvinne ropte «neger» etter meg på butikken, bare timer før Karpe-konserten

Dessverre er tekstene til Karpe like aktuelle i dag som i 2015.

KARPE-KONSERT: Jeg sto der å så på unge, voksne, yngre rope ut teksten, som inneholder drøye sitater tatt fra ulike kommentarfelt. Dessverre er det like smertefullt aktuell idag, skriver Saima Naz Akhtar. Tuva Åserud

Saima Naz Akhtar Bergen

For mindre enn 50 minutter siden

Lørdag kveld kokte det på Bergenhus festning. Da Karpe spilte en av sine mest dagsaktuelle sanger blusset håpet opp i meg. Magdi Omar Ytreeide Abdelmaguid introduserte låten «Lett å være rebell i kjellerleiligheten din» med sitt ønske om at man en gang kunne høre på låten uten å tenke på teksten, men at den dessverre var dagsaktuell igjen.

Saima Naz Akhtar. Privat

Jeg sto der å så på unge, voksne, yngre rope ut teksten, som inneholder drøye sitater tatt fra ulike kommentarfelt, som «De sa de kom fra fattigdom, men hadde råd til båt hit» eller «Hunder født i stall er ikke hester eller gårdsdyr».

Da låtene ble utgitt i 2015, håpet jeg at vi ikke trengte denne typen politisk rap. Jeg trodde vi som samfunn var forbi dette nivået. Dessverre er den like smertefullt aktuell idag, knappe to uker etter skytingen av moskèen i Bærum.

Grensene for hva vi tillater å si det offentlige rom har blitt flyttet for alltid. Det er enormt mye skjult hat i vårt samfunn, sammen har vi en lang vei å gå.

Med økt hat i samfunnet, kommer også økte ekstreme handlinger. Ekkokammeret som egger hverandre opp, må vi sammen klare å demme opp for. Da hjelper det å ha musikere som våger å sette ord på hatet, tør å bringe det frem i lyset.

Da blir det litt mindre viktig at jeg ble ropt «neger» etter av en voksen kvinne på butikken, bare noen timer før konserten.

Fordi når de unge står skulder til skulder sammen på konsert i Bergen og roper ut mot hatet, da vet du at det er håp for fremtiden.

Saima Naz Akhtar står på 31. plass på listen til Bergen Venstre og arbeider som kirurg.

Publisert 26. august 2019 11:58