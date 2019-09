Vi er brobyggere!

Menneskerettigheter er truet og blir brutt i en rekke av verdens land, ikke minst i Kina, dessverre. Dette er vi selvsagt fullt klar over.

FÅR KJEFT: Bergen Filharmoniske Orkester har fått kritikk for å ta for lett på menneskerettsbruddene til Kina. Her svarer de på et innlegg fra Andreas Fliflet. Rune Sævig (arkiv)

Debattinnlegg

Bernt E. Bauge, administrerende direktør; Henning Målsnes, kommunikasjonssjef; Bergen Filharmoniske Orkester

Kina har også en styringsform som representerer andre verdier og idealer enn våre. Det betyr ikke at Bergen Filharmoniske Orkester skal la være å turnere i Kina, kanskje tvert imot.

Dette mener åpenbart også Andreas Fliflet. Som sagt i intervjuet med BT: Den klassiske musikken er en mektig brobygger og orkesteret en kraftfull døråpner.

Den klassiske musikkens kanskje største geni i vår tid, dirigenten og pianisten Daniel Barenboim, har med tyngde uttalt dette. Og ikke minst omsatt en slik filosofi i praksis. Med sitt East Western Divan Orchestra har han til og med besøkt og gitt konserter i Nord-Korea. Og slik tenker de store symfoniorkestrene i verden, helt siden London Philharmonic Orchestra som det første vestlige symfoniorkester besøkte Kina i 1973. Berlin-filharmonikerne, som det fremste av de alle, turnerer jevnlig i Kina.

Kulturutveksling forebygger konflikter og fremmer forståelse mellom land og folk, også mellom Norge og Kina. Bergen Filharmoniske Orkester vil etter vårt syn bidra til dette i enda større grad nettopp fordi orkesteret som kulturelt flaggskip kan ledsages av akademiske interesser ved Universitetet i Bergen og Vestlandets nærings- og organisasjonsliv ved Bergen Næringsråd. Denne alliansen styrker vår misjon ved å turnere i Kina.

Men kjernen i vår turné er først og fremst å formidle «lyden av Norge» til den voksende masse av kinesere som elsker klassisk musikk, ikke minst Grieg. Da kongeparet besøkte Kina sist høst, var det vi som la til rette for musikken som ble spilt ved den høytidelige mottakelsen, for orkesteret der hadde ingen norsk musikk i sitt repertoar.

Vårt nyeste tilskudd i Harmonien-familien, BFUng, besøkte Kina på en ungdomssymfoniorkesterfestival i 2018.

Det ligger selvsagt ingen aksept av menneskerettighetsbrudd i dette. I Norges Kina-strategi slås det også nettopp fast at «Samarbeidet innenfor kultur, utdanning og forskning er viktige virkemidler for å øke Norges kontaktflate med det kinesiske samfunn og styrke det bilaterale samarbeidet». Vi synes det er naturlig å forholde oss til Norges offisielle linje her, som også sammenfaller med vår egen tenkning.

Så har vi en utfordring knyttet til visumplikten til Kina. Vi vil naturligvis ikke risikere sikkerheten for en eneste av våre ansatte, som Fliflet indikerer. Og vi vil sette alt inn på at alle våre faste musikere får visum.

Akkurat nå er vi også opptatt av å få til en forståelse med Kinas ambassade om at visumsøknadene kan behandles på en annen måte enn at alle våre 130 må ta turen over fjellet til Oslo. Det burde ikke telle til vår ulempe å være et nasjonalorkester lokalisert et annet sted enn i hovedstaden.

Publisert 25. september 2019 10:50