Kjære regjering, ikke ta denne muligheten fra oss unge

Reisen med solidaritetskorpset ble begynnelsen på fremtiden for meg.

Jeg jobbet på en gård med over femti pensjonerte hester; femti nye venner som ga meg grunn til å stå opp hver dag, skriver Marika Bentzen om reisen til Nederland med Det europeiske solidaritetskorpset. Foto: Privat

Debattinnlegg

Marika Bentzen Bergen

Jeg er en av mange som har fått livet snudd i riktig retning, etter å ha deltatt på et frivillig arbeidsprosjekt gjennom det som nå heter Det europeiske solidaritetskorpset.

Dessverre har regjeringen valgt at Norge ikke lenger skal delta i prosjektet

Siden 2015 har Vestland fylkeskommune sendt ungdommer som har droppet ut av videregående, på frivillig arbeid i utlandet i en måned eller to. Jeg har vært en av de heldige.

Men nå som regjeringen har valgt å ikke delta, er det fare for at dette unike tilbudet blir lagt ned.

Jeg er snart tjue år. For et år siden satt jeg fast i en hverdag jeg ikke trivdes i. Jeg måtte slutte på videregående, og jeg trengte en forandring.

I mai i fjor satte jeg meg på flyet til Nederland. Jeg visste ikke hva jeg reiste til, eller hvordan det kom til å gå – bare at det var noe jeg var nødt til å gjøre.

Jeg har alltid rømt litt fra virkeligheten, prøvd å finne noe annet. Ikke alltid frivillig, men fordi jeg ikke har visst bedre. Jeg reiste med et åpent sinn og kom hjem med nye vennskap, erfaringer og et annet syn på livet.

Reisen med EVS (nå Det europeiske solidaritetskorpset) ga meg endringen jeg trengte.

Gjennom korpset kan du jobbe som frivillig i forskjellige land i Europa, men mest av alt reiser du for din egen del. Det var noe jeg lærte fort.

Ikke bare fikk jeg hjelpe andre. Jeg fikk også en mulighet til å forandre mye av måten jeg tenker og lever på.

Den fine byen jeg kom til, Ommen, føltes som et eventyrland. Jeg bodde i en bungalow med tre andre jenter og kom meg fra sted til sted på sykkel. Det ga meg en følelse av frihet jeg aldri vil glemme.

Jeg jobbet på en gård med over femti pensjonerte hester, som trengte stell og kjærlighet hver dag. Jeg fikk femti nye venner, som ga meg grunn til å stå opp hver dag.

Å reise vekk i to måneder fra familie, venner og steder du er trygg på, er ikke alltid lett. Plutselig måtte jeg lære å lage min egen middag og forstå en nederlandsk vaskemaskin. Jeg måtte utfordre den sosiale angsten og delta i sammenkomster, snakke foran flere mennesker og tørre å spørre dersom jeg trengte hjelp.

For meg var den største utfordringen å tørre å stole på at jeg klarer mer enn jeg tror.

Jeg var nær ved å reise hjem allerede etter noen uker. Men så forsto jeg at det var på de tøffeste dagene jeg lærte mest og vokste som person, og alle de fine minnene og menneskene jeg møtte underveis, var en skikkelig fin bonus.

Jeg måtte venne meg til nye kulturer og forvente et kyss på kinnet eller en klem i situasjoner jeg vanligvis ville ha håndhilst, eller bare sagt hei. Og jeg ble nødt til å sette grenser og stå opp for meg selv i situasjoner som ikke føltes helt riktig.

Før jeg reiste, fryktet en del av meg at jeg ville komme hjem som den samme. Lite visste jeg hvor feil jeg tok, og at synet mitt på meg selv og verden, ville forandre seg totalt.

Det er kanskje ikke alltid like tydelig, men jeg merker det i små ting jeg gjør, og på måten jeg tenker om fremtiden.

Så kjære regjering, jeg håper dere snur og ser hvilken betydning dette tilbudet har hatt for oss som har fått delta. For oss som sliter med psykisk helse og ikke klarer å fullføre videregående. For alle som sitter fast og ikke klarer å drømme, fordi fremtiden virker så fjern.

Dere snakker om utenforskap og frafall, men nøkkelen ligger i deres egne hender.

For meg ble denne reisen begynnelsen på en fremtid.