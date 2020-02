Saman er vi mindre aleine

Nokre kan kjenne seg veldig aleine i verda, sjølv om dei har folk rundt seg.

Dersom færre kjente seg aleine, ville sannsynlegvis færre også ha psykiske helseplager, skriv Mariann Enoksen. Foto: Shutterstock/NTB Scanpix

Mariann Enoksen Helsesjukepleiar i skulehelsetenesta i Bergen kommune

Nokre eg møter i jobben min som helsesjukepleiar i skulehelsetenesta, fortel at eg er den einaste dei kan snakke med om vanskelege tankar. Det er ingen i familien eller venner dei ønskjer å dele tankane sine med.

For at unge skal dele tankar og kjensler, treng dei at nokon spør og undrar seg saman med dei.

Ein treng ikkje vera helsepersonell for å ha slike samtalar. Vi veit at mange er einsame i samfunnet vårt, både barn, unge og vaksne. Nokre kan kjenne seg veldig aleine i verda, sjølv om dei har folk rundt seg.

Alle treng ein landsby rundt seg, skriv Mariann Enoksen. Foto: PRIVAT

Dei fleste eg snakkar med som kjenner seg aleine, har ei kjensle av at ingen forstår dei. Mange oppfattar seg sjølve som annleis enn andre.

Nokre fortel at dei har kjent seg utanfor i heile oppveksten, men fortel først om det i tiande klasse. Kunne vi oppdaga det før?

Mange av dei har nokon å vera saman med i friminutta og går ikkje aleine. Derfor kan det vera vanskeleg å få auga på dei. Etter kvart som åra går vert det gjerne meir synleg for andre i omgjevnadane at noko ikkje stemmer.

Det kan til dømes vera at dei trekker seg unna fleire og fleire sosiale situasjonar, ikkje deltek i fritidsaktivitetar, eller har høgt fråvær i skulen.

Einsemd er ei alvorleg folkehelseutfordring; eit fenomen vi burde finne meir ut av. Dersom færre kjente seg aleine, ville sannsynlegvis færre også ha psykiske helseplager. Det vi veit motverkar einsemd og utanforskap, er sosial støtte.

Regjeringa har no fremja eit forslag til endring i forskrifta for tenesta vår, der dei vil presisere at helsestasjon og skulehelsetenesta kan drive med oppfølging og behandling av lettare somatiske og psykiske tilstandar.

Forslaget til regjeringa bekreftar det vi allereie gjer for mykje av i dag, individuell oppfølging. Med forslaget er eg redd vi vil få mindre tid til universelle tiltak som kan styrke elevane si psykiske helse, tiltak som klasseundervisning, gruppetilbod og anna helsefremmande arbeid på tvers av fag.

Ønskjer vi mindre behandling og reparering på sikt, må vi ruste barn og unge til å sjå potensiale hjå seg sjølve og i omgjevnaden sin. Slik får vi ei friskare psykisk helse, trur eg.

Vi i skulehelsetenesta vert ofte kontakta av skule, foreldre, BUP, barnevern, Barne- og familiehjelpen og andre som ønskjer at elevar skal få individuelle støttesamtalar hjå oss. Det er enormt ressurskrevjande å tilby individuelle samtalar til så mange, og dei som treng det får gjerne ikkje samtalar så ofte som dei ønskjer.

For ein del år tilbake oppheldt eg meg eitt år i Mellom-Amerika. Medan eg var der, fekk eg beskjed om noko trist som hadde skjedd heime i Noreg. Eg fortalde om det til ei guatemalsk kvinne. Ho forstod lite av det som hadde skjedd, likevel spurte og undra ho seg saman med meg.

Eg opplevde henne støttande, sjølv om vi var forskjellige. Ho inviterte meg heim og laga mat til oss, medan eg leika med borna hennar.

Møter vi kvarandre slik her i Noreg? Kanskje kan vi læra noko frå andre kulturar om korleis vi kan ta vare på kvarandre.

Psykolog Andrine Bruland ropte på hjelp frå landsbyen i BT 25.1, det gjer eg også. Alle treng ein landsby rundt seg, ein stad der ein kjenner tilhøyrsle, aksept og støtte.

Om fleire hadde ein landsby å støtte seg til, ville sannsynlegvis færre ha behov for oppfølging og behandling gjennom helsevesenet.