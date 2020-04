Når næringslivet sliter, har vi sjansen til omstilling

Vi har to strategier som kan gjøre omstillingen til livet etter korona enklere.

Knut Vindenes, Bergen Høyre og Jana Midelfart Hoff, Vestland Høyre Høyre

Koronapandemien har rammet oss knallhardt. Næringslivet på hele Vestlandet blør hardt og utfordringene foran oss er store.

Men vi vestlendinger gir oss ikke, og møter kriser med omstillingsevne og kløkt. Som Høyre-folk, og brennende engasjerte for Vestlandet, vil vi løfte frem to strategier som vi mener i kombinasjon gir nøkkelen.

Strategi en: Vi må skape langt mer fart på samhandlingen for å holde fart i næringslivet. Det er tid for å skape en vestlandsoffensiv, der alle de glimrende aktørene i det fragmenterte økosystemet rundt næringslivet begynner å snakke daglig sammen; politikere, utdanningsinstitusjoner, FoU-miljøer, næringsforeninger m.fl.

Løsninger må samkjøres og vi må få til «fast track»-prosesser. Krise – og kommunikasjonslinjene må bli kortere og tempoet høyere. Det er nå løsningene trengs som holder bedriftene i live og skaper nye muligheter.

Strategi to: Vi må bruke anledningen til å sette betydelig mer fart i det grønne skiftet. Krisepakkene må preges også av grønne og fremtidsrettede prosjekter.

Vi må dessuten se med helt nye øyne på grønne prosjekter som ligger «i skuffen» eller «på tegnebrettet». Hvordan kan de nå innrettes på en smart måte for å bli enda mer attraktive også i veldig kort tidsperspektiv der det brenner med å få folk i arbeid?

For prosjekter som løftes frem akkurat nå, må selvsagt gi aktivitet og sysselsetting om få uker – ikke først om ett år. Det er en myte at alle grønne prosjekter er mer langsiktige, mer usikre og mindre lønnsomme, og nå er tiden for å knuse myten så det synes.