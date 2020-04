– Om Anders Tegnell tar feil, vil det være en tragedie for Sverige

Skråsikkerhet er farlig i koronaens tid

Om statsepidemiolog Anders Tegnell tar feil, vil det være en tragedie for Sverige.

Vitenskaplig skråsikkerhet er en dårlig strategi i koronapandemien, skriver professor Nils Chr. Stenseth Foto: Åslaug Brynildsen

Debattinnlegg

Nils Chr. Stenseth Professor i økologi og evolusjon, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo

Den svenske professor og overlege Björn Olsen, sammen med 21 andre fremragende svenske forskere, mener at svenske myndigheter, med statsepidemiolog Anders Tegnell i spissen, har mislyktes i sin håndteringen av koronakrisen.

Det vil tiden vise, men svenske myndigheter burde nok uansett ikke ha avfeiet Björn Olsen som «alarmist». Skråsikkerhet innen vitenskap og vitenskapsrådgiving er generelt en dårlig strategi, ikke minst i forhold til korona-pandemien, i og med at det er så mange ting vi ikke vet om dette viruset.

Når forskere må fatte valg der grunnlaget er beheftet med stor usikkerhet, må de hele tiden stille seg selv spørsmålet: «Hva om vi tar feil?». Dette gjelder ikke minst de som gir råd til politikere og andre beslutningstakere.

Og i lys av ny kunnskap (som hele tiden kommer på mange felter, ikke bare opp mot koronapandemien) kan vi bli nødt til å endre våre konklusjoner. Dette er

standard praksis innen all vitenskap og vitenskapsrådgiving.

Historien om hva som forårsaker magesår, er illustrerende: Inntil for noen år siden var den allmenne oppfatning at magesår hadde en psykosomatisk årsak. Noen forskere fremsatte hypotesen om at magesår var forårsaket av bakterier, en hypotese som ble møtt med stor skepsis.

Forskerne reagerte imidlertid slik forskere skal: De fortsatte å forske. Spørsmålet ble avklart da mer data kom på bordet. I 2005 fikk forskerne Nobelprisen i medisin. Det som var usikker kunnskap, ble erstattet med ny, sikrere kunnskap.

La oss se på det som nå skjer i verden, deriblant i Sverige og Norge, med henblikk på hva vi vet og – ikke minst – hva vi ikke vet om koronaviruset og pandemien.

I månedsskiftet januar/februar i år visste vi at viruset ville spre seg til hele vår globaliserte verden – det var ikke snakk om hvorvidt viruset ville komme til oss, men når.

Hele verden burde da, nettopp slik Verdens helseorganisasjon oppfordret til, ha startet forberedelsene – og lagt opp ulike strategier for ulike scenarioer. Ikke minst burde man allerede da vurdert om man, for de ulike scenarioer, hadde det nødvendige utstyr, etc.

Her feilet Sverige, Norge og de aller fleste andre land.

Vi vet at koronaviruset smitter lett mennesker imellom. Strategier som reduserer nærkontakt mellom folk (det være seg på jobb, skole, restauranter, eller hvor mange mennesker samles) vil da være en kunnskapsbasert komponent som burde inngå (på en eller annen måte) i enhver bekjempelsesstrategi.

Norge (sammen med mange andre land, deriblant Kina) valgte derfor å redusere kontakten mennesker imellom: Skoler ble stengt, folk ble sterkt oppfordret til å holde et par meters avstand, etc.

I Sverige ble folk bare anbefalt redusert nærkontakt mennesker imellom: Restauranter og barer har fortsatt å være samlingsplasser for til dels mange mennesker, og verken skoler, barnehager, arbeidsplasser eller hyttefelt er pålagt stengt (pr. dags dato).

Vi vet videre at eldre, og noen andre mindre grupper med ulike sykdommer, er spesielt utsatte med hensyn til dødelig utfall av en infeksjon. Det synes som om mange land, deriblant Norge og Sverige, her har feilet.

Allerede i februar burde føre var-strategier vært iverksatt på pleiehjem og liknende – men det ble, så vidt jeg kan se, ikke gjort noen steder. Det relativt store antall døde på pleiehjem er en skremmende dokumentasjon på dette.

Tiden vil vise hvilken strategi som gir de beste resultatene, men enhver kunnskapsbasert strategi må forholde seg til erfaring og kunnskap som fremkommer etter hvert som pandemien skrider frem.

I et demokrati som vårt, bør befolkningen være kjent med de fakta som ligger til grunn for strategivalgene, så det er all grunn til å la så mye som mulig av debatten skje i åpne fora. Men ansvaret for de endelige avveiningene må ligge på øverste folkevalgte plan.

Når vitenskapelig kunnskap – som altså i sin natur er usikker – skal anvendes, er det som sagt viktig å spørre: Hva om forskerne tar feil? Hva vil da konsekvensene for samfunnet være?

I et slikt lys, vil det klart kunne ha mindre skadelige konsekvenser for samfunnet om det skulle vise seg at professor Björn Olsen (som anbefaler tvangstiltak for å begrense smittebegrensningen) har feil, enn om statsepidemiolog Anders Tegnell (som har satset på frivillige tiltak for å begrense smitten) skulle ha feil.

Om Tegnell tar feil, vil det – som Olsen og 21 kollegaer sier – være en tragedie for Sverige.