Dobbeltmoral fra politikerne

– Det bør mye til for at et bygg ikke skal kunne rehabiliteres.

Publisert Publisert Nå nettopp

BYGGELYST: Verken rådhuset eller fylkeshuset er gamle bygninger, politikerne vil nok helst ha nytt, skriver innsenderen. Foto: Mikkel Folkedal Aksdal

Debattinnlegg

Svein Magnussen Kronstad

I Bergen har politikerne diskutert riving av to store bygg – rådhuset og fylkeshuset. Disse byggene er ikke gamle, og det finnes mange bygg som er eldre her i byen.

Det finnes sikkert mange grunner til å rive dem begge, men hovedsaken er nok at politikerne vil ha noe nytt. Mange husker for eksempel diskusjonen om hvilke bygg som skulle rives under rehabiliteringen av Haukeland sykehus.

Når man til og med kunne rehabilitere det som i dag heter Armauer Hansens hus, som kunne karakteriseres som et «gifthus», så kan kanskje det aller meste også rehabiliteres. Men nei.

Hvilke miljøavtrykk gir det å rive forholdsvis nye bygg? Er det forsvarlig politikk å ødelegge verdier for å bygge nytt?

Selvfølgelig vil man komme med «gode» forklaringer på hvorfor det ikke gjelder i disse tilfellene.

Men jeg mener det bør mye til for at et bygg ikke skal kunne rehabiliteres.

Hvor er alle partiene som kjemper for miljøet?