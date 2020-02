La barn reise gratis!

Det er billigere å leie en bil til og fra trening enn å kjøre buss.

LETT Å VELGE: Firebarnsmor Anna Lena Jammer forstår at mange tyr til bilen når kollektivprisene øker. Foto: Privat

Anna Lena Jammer Kronstad

Det er den tiden av året. Prisen på kollektivbilletter går opp – igjen. Selv om jeg har blitt vant med det – prisen har tross alt gått opp med 60 prosent siden jeg flyttet til byen for omtrent ti år siden – blir jeg like oppgitt hver gang.

Min familie er midt i målgruppen for det store ønsket om at folk skal reise kollektivt: Vi bor sentralt, eier ikke bil og bor kort vei fra kollektivtilbudet. Det å ta buss og bane er en selvfølge og nødvendighet for oss, ikke bare for de voksne i familien, men også for barna.

Likevel er det ikke attraktivt nok å ta buss eller banen, fordi prisene stadig skrus opp. Vi er seks personer, hvorav to voksne og to barn må betale billett på ukedager. De to yngste er under seks år og kjører dermed gratis.

En tur med buss og bane med hele gjengen kommer nå på 236 kroner tur/retur. Til samme sum kan jeg bruke en stor bil fra Bildeleringen og parkere den i Bygarasjen. De to eldste barna drar til to aktiviteter i uken, noe som tilsvarer fire turer i uken. Førsteklassingen får fortsatt følge til og fra aktiviteten sin av en voksen.

Månedskort er ikke lønnsomt for oss. Vi kjører ikke nok. Hvis vi tar i betraktning at det kun er to stopp med banen for å levere og hente på trening, høres det litt sprøtt ut å bruke 118 kroner for bybanebilletter pr. trening. Igjen er det billigere med en bil fra Bildeleringen for de tre kilometerne frem og tilbake til treningen.

Slik var det også da vi leverte og hentet to barn i barnehagen med buss hver dag. Etter at familierabatten ble fjernet, var det å bruke en delebil rimeligere, raskere og ikke minst mer komfortabelt i bergensværet.

Det er ikke slik at vi derfor velger bil i hverdagen. Vi er vokst opp med å bruke kollektivtransport, og vi ønsker å lære våre barn det samme fordi vi er overbevist om at det er i barndommen de gode holdningene skapes. Likevel begrenser vi kollektivbruken til et minimum, og har heller investert familiens kollektivbudsjett i gode sykler som brukes daglig.

Det er nok ikke mange som gjør det, og jeg forstår godt at andre familier tyr til bilen i en travel hverdag når den først står utenfor. For uansett hvor engasjert du er i å reise miljøvennlig, så er både pris og tid veldig sterke insentiver for de fleste.

«By- og tettstadsområda må bli mindre avhengige av bil», skriver det som en gang var Hordaland Fylkekommune. Bilen skal ikke få «eit unødig konkurransefortrinn framfor meir berekraftige transportformar». Det skal også brukes «insentiv for å bruke kollektivtransport».

Administrasjonen og politikernes ønske om å bruke de nye øremerkede midlene fra bompengeforliket til å gjøre billettene rimeligere for dem som reiser ofte, er en god start. Men hva med dem som ikke reiser ofte nok?

Når jeg ser hvor mange som bor like sentralt som oss, som fortsatt velger bilen fremfor kollektivtrafikk, hadde jeg ønsket meg en enda tydeligere satsing på kollektivbruk i hverdagen og flere gode insentiver for familier.

La barn reise gratis i følge med voksne, også på hverdager. Å kunne reise til sentrum til under hundrelappen med hele familien gjør det enkelt å velge kollektivt, og har kanskje en god effekt for Bergen sentrum i tillegg.

Innfør en rimeligere billett for korte reiser inntil fire stopp, så blir det mer attraktivt å bruke offentlig transport for å reise fra Danmarks plass til Sletten senter, eller fra Fantoft til Nesttun.

Hvis vi vil oppnå mer miljøvennlig transport i vår by, må vi lære våre barn å bruke buss og bane nå. Billettprisen kan utgjøre forskjellen, som gjør det mer attraktivt å velge kollektiv.

