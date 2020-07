Vi som elsket Brann (og som fortsatt prøver)

Det er ikke merkelig at Lars Arne Nilsen etter hvert «mister garderoben».

Publisert Publisert Nå nettopp

Lars Arne Nilsen bør gå av som Brann-trener, mener innsenderen. Her hilser Nilsen (til høyre) på Kristiansunds Flamur Kastrati etter 1–1-kampen lørdag. Foto: Marit Hommedal, NTB Scanpix

Debattinnlegg

Sverre Asmervik Psykolog og forfatter

Jeg husker godt mitt første besøk på Stadion. Det må ha vært mot slutten av 1940-tallet, jeg var seks-syv år. Brann-Viking. Min far, rogalendingen, håpet nok på de blå. Samme med meg; som far, så sønn.

Ut i kampen får de røde straffe. Scoring. Billig etter min smak, hvorpå jeg sa med høy (og antakelig forurettet) stemme: «Det var jo ikke rart han scoret, fra bare én meter!». «Nå ja, det var vel litt mer», sa en fremmed herre lunt, fornøyd med kampens gang. Brann vant 4–2.

Ganske snart fant jeg min plass i folden, som god bergenser. Og har siden fulgt Brann, i gode og onde dager, som det heter. Dessverre mest det siste, som nå.

I fjor høst ville store deler av spillergruppen i Brann sparke treneren, Lars Arne Nilsen. Likevel skjedde det utrolige, antakelig et norsk fotballhistorisk øyeblikk (men neppe høydepunkt): Treneren klarte på uforklarlig vis klarte å snakke seg til fortsatt engasjement.

Hva slags styre er det? Som lar seg besnære av et kvarters botsgang? Løfter om å satse på ungdommen og levere underholdende, offensiv fotball? Hvor naiv kan et styre tillate seg å være?

Slik mange spådde, dette var mission impossible.

Den nedadgående spiralen har begynt, og den kan bli vond å stoppe. Det viser fotballhistorien gang på gang, skriver Sverre Asmervik. Foto: Privat

For det første: Hvor skulle Nilsen ta ungdommene fra? Det er allment opplest og vedtatt at treneren i hele sin tid har vist minimal interesse for Branns akademi, visstnok med den bisarre begrunnelse at Brann skal være en toppklubb. En toppklubb som ikke sikrer sin egen ettervekst?

Ungdomsalibiet på 19 år, Ole Martin Kolskogen, kommer fra Os og Åsane. Så mye for ungdommen.

For de andre: Underholdende fotball? Pussig nok synes ikke treneren å vite hva det er. I møte med BTs journalister er det tydelig at Nilsen ikke er bærer av noe offensivt, underholdende gen, men heller et defensivt. Dette genet har i alle fall det siste året betydd drepende kjedelige pasninger, på tvers eller bakover, med ytterst få unntak.

Når et angrep lykkes, synes det å skyldes enten tilfeldigheter eller glimtvise individuelle prestasjoner, som Forrens pasning i lørdagens kamp og Koomsons scoring.

Les også Tror ukens to kamper kan bli avgjørende for Brann-året

Med andre ord: Hvor er den klare, gjenkjennbare offensive spilleplan, der ballen går hurtig fremover, og der relasjonene mellom spillerne «sitter»? Der fotballelskeren ser at dette er et vakkert samspill mellom en dyktig trener og spillere som lojalt følger hans opplegg?

Svar: Ingen ser dette, muligens med unntak av Nilsen selv.

Mangelen på en klar spilleplan kommer nå og da frem når spillerne intervjues, riktignok som en subtil undertekst. For dette er åpenbart en trener som ikke tåler kritikk fra egne rekker. Var det ikke Bamba som ble satt ut av laget fordi han brukte ordet «hjernevask» i et intervju?

Det er ingen tvil om at treneren på høsten i fjor «mistet garderoben». Med to stygge tap, 5–0 og 6-1, sluttet spillerne å blø. De blødde ikke for drakten, de blødde ikke for treneren.

De prøvde å si fra, men ble ikke hørt. De gjennomførte en skriftlig evaluering, men denne nådde aldri styret. I stedet ble den lagt frem av sportssjef Soltvedt, som hele tiden har stått last og brast med sin trener. Han tenkte ikke et øyeblikk at han kanskje var inhabil? Og at han med sin handling behandlet spillerne respektløst?

Er det rart de ble provosert, kanskje rasende, følte avmakt?

Daouda Bamba (til venstre) skal ha blitt satt ut av laget fordi han brukte ordet «hjernevasket» i et intervju. Dette tyder på at Brann-treneren ikke tåler kritikk, mener innsenderen. (Til høyre, Kristiansunds Aliou Coly. Bildet er fra kampen på Brann Stadion 25. juli.) Foto: Marit Hommedal, NTB Scanpix

Det er ikke mange nye spillere på laget i år. Grunnmuren er altså skjør. Det skal nok ikke mange flere poengtap til før misnøyen og mistilliten til Nilsen brer seg – at disse også ser at treneren ikke lenger har stort å tilføre laget.

Han virker ubekvem og rådvill i intervjusituasjoner, ikke minst i møte med BTs dyktige Mads Bøyum. Nilsen har vanligvis, iallfall når det har gått dårlig, sett en annen kamp enn hva andre har. Videre har han jevnlig fått kjøpt de spillerne han har pekt på – hvordan kan han da år etter år snakke om «å sette laget»? Og klagene over det tette kampprogrammet! Som om dette kun rammer Brann?

Les også Her er Nilsens forklaring på enda en Brann-nedtur

Hvis han fremstår på samme måte i møte med spillerne, som i intervjusituasjoner, er det ikke merkelig om han etter hvert mister deres tillit og respekt.

Spillerne har sin identitet som stolte yrkesutøvere, må vi anta, og de vil klubben vel. Men hva så, om de skjønner at det som kan redde den, er trenerens avgang?

Kanskje de også skjønner noe som treneren ikke har innsett: At fotball ikke bare er et spørsmål om poeng, men på sitt beste en estetisk opplevelse, en egen form for kunst? Som å se Messi i toppform, eller her i røysen nå for tiden: Bodø/Glimt?

Lenge lå det an til at Brann sist lørdag skulle vinne, de ledet 1–0 like før slutt. Ironisk nok var supporterne på Doddos blogg likevel misfornøyde, spillet var «dritt» og «Nilsen må gå» – det sier alt om hvor dypt misnøyen sitter.

Og kanskje Branns ledelse tross alt skal være «glad» for at maks antall tilskuere i dag er 200? Mye taler for at korona-restriksjonene kamuflerer en underliggende og dramatisk tilskuersvikt.

La oss håpe at det vi kanskje kan vi kalle spillernes gå sakte-aksjon sist høst, ikke skjer igjen. Den var et desperat rop om trenerskifte. Men det bør ikke sjokkere noen om historien gjentar seg. Den nedadgående spiralen har begynt, og den kan bli vond å stoppe.

Det viser fotballhistorien gang på gang.