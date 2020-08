Studenter, meld flytting!

Lar du være, får studiekommunen utgiftene og hjemkommunen inntektene.

Publisert Publisert Nå nettopp

Når studentene ikke melder flytting, vil studiekommunen få utgiftene, mens hjemkommunen får inntektene, skriver UiB-rektor Dag Rune Olsen. Foto: Marita Aarekol (arkiv)

Debattinnlegg

Dag Rune Olsen Rektor, Universitetet i Bergen

I disse dager forbereder studie- og utdanningskommuner landet rundt seg på å ta imot et nytt kull studenter. Med det følger det ansvar og forpliktelser – også for kommunene. Derfor ønsker en rekke kommuner at studentene skal melde flytting til det stedet de skal bo de nærmeste årene.

Det har falt enkelte politikere tungt for brystet, ettersom det medfører reduserte inntekter til hjemstedskommunene.

Norge har rundt 300.000 studenter, og svært mange av dem studerer i en annen kommune enn hjemkommunen. Selv om studentsamskipnadene har et visst velferdstilbud, er dette et supplement, snarere enn en erstatning, for de kommunale tjenestene.

Studenter benytter seg av det lokale kollektivtilbudet, de er brukere av kommunale helsetjenester og byens kulturtilbud, og en del eldre studenter med barn er avhengige av det kommunale barnehagetilbudet.

Når studentene ikke melder flytting, vil studiekommunen få utgiftene, mens hjemkommunen får inntektene. Legger en til grunn at kommunens inntekter primært skal sikre innbyggerne tjenester og velferd, er dette urimelig.

Studentene i Bergen utgjør i underkant av 15 prosent av innbyggerne. Dersom de ikke melder flytting til studiekommunen, vil de naturlig nok heller ikke kunne stemme ved kommunevalg i Bergen.

At en så stor andel av innbyggerne ikke har innflytelse på lokale beslutninger, er et demokratisk problem. For en rekke av vedtakene som en studiekommune fatter, har konsekvenser også for studentene.

Dette har Bergen kommune for lengst innsett og lanserte derfor en egen studentmelding i 2019.

Stortingsrepresentant Heidi Greni (Sp) er blant dem som er kritiske til at studentene oppfordres til å melde flytting til studiestedet. Hun sier til NRK at det minsker sjansen for at de finner veien tilbake til hjemkommunen etter endt studium.

Det er neppe melding om flytting i studietiden i seg selv som hindrer dem fra å vende tilbake til hjemkommunen. Snarere er attraktive bo- og arbeidsmuligheter avgjørende for de fleste.

Stadig flere virksomheter er uavhengig av fysisk lokalisering, da mange arbeidsoppgaver løses digitalt; det åpner et formidabelt mulighetsrom for arbeidsplasser i distriktskommuner.

Å utnytte denne muligheten er en langt viktigere oppgave for politikerne enn å hindre at studenter melder flytting til der de skal leve og bo de neste tre til fem årene.