Vi som har Hongkong som hjem, deler en smerte

Veien til fred og demokrati er fremdeles lang og tung.

I 1997 leverte Storbritannia Hongkong tilbake til Kina. Over 20 år senere kjemper hongkongkinesere fremdeles for demokrati. – Vi kan ikke gi opp, skriver en anonymisert hongkongkineser i norsk eksil. Foto: Shutterstock/Scanpix

Debattinnlegg

Anonym Hongkongkineser i norsk eksil

I lommeboken har jeg et rosa, laminert kort. Jeg fikk det hjemme i Hongkong, morgenen etter demonstrasjonen 16. juni 2019, der to millioner marsjerte i gatene mot lovforslaget om utleveringsavtale med Fastlands-Kina.

Etter marsjen samlet vi oss en gruppe ved Harcourt Road, fordi vi tenkte det ville være trygghet i mengden. Jeg fikk kortet av en fremmed der, klokken fem om morgenen. På baksiden står det hva man bør vite om man blir arrestert, og nummeret til en advokat man kan ringe.

Vi ville ikke miste flere.

Som mange andre hongkongkinesere, var jeg ikke så opptatt av politikk. Selv om vi forsto at overleveringen i 1997 ville påvirke oss og friheten i Hongkong, fortsatte mange å leve som normalt. Vi opplevde ikke at livene våre og levesettet vårt var truet.

Fremdeles ønsker mange å bare leve et enkelt og fredelig liv.

Så kom forslaget som åpnet for å utlevere ettersøkte personer til det kinesiske rettsvesenet. Vi forsto at om forslaget gikk gjennom, ville det ikke lenger være noe «ett land, to systemer».

For mange ble angrepet på sivile ved Yuen Long den 21. juli i fjor et traumatisk vendepunkt. Vi innså at en normal samfunnsorden og vår personlige sikkerhet ikke lenger var garantert i byen.

Slik situasjonen er i Hongkong nå, spiller det liten rolle hvilket standpunkt du har. Det er ikke bare demonstranter som er utrygge. Mer og mer tyder på at politiet ble beordret til å ikke umiddelbart gripe inn da uskyldige avstigende fra tunnelbanen ved Yuen Long ble angrepet av antatte gjengmedlemmer.

Følger politiet prosedyrene ved arrestasjoner? Blir arrestertes rettigheter fremdeles respektert? Sannsynligvis ikke. Hvem skal beskytte oss om ikke politiet gjør det?

Det rosa, laminerte kortet minner skribenten fra Hongkong om solidaritet og samhold. Foto: Privat

Da jeg dro fra Hongkong, hadde det rosa kortet blitt irrelevant. Jeg tok det med meg likevel. Det symboliserer solidaritet for meg. Det er som om det sier: «Vi skal gjøre vårt beste for å hjelpe deg om du er i trøbbel.»

Gjensidig støtte er viktig i vår protest.

Selv om jeg ikke var modig nok til å stå i frontlinjen, bidro jeg med å sende materialer i den menneskelige lenken under demonstrasjonene. Jeg bygde barrikader med meddemonstranter og skjermet andre fra overvåkingskameraene med paraplyer.

Kortet minner meg om følelsen av samhold.

Det er tryggere å være utenlands, men vi som har Hongkong som hjem, deler en emosjonell smerte. Talløse dager og netter har vi sjekket nyheter på nettet, oppdatert nettsider igjen og igjen, og mistet søvn over det forferdelige som har skjedd. Disse opplevelsene og følelsene har ingen grenser og er felles for oss hongkongkinesere.

Det har vært et vanskelig år. Etter 21. juli eskalerte volden, og flere tragiske hendelser skjedde i Hongkong. Jeg var ikke der. Alle hendelsene ble formidlet til meg på en skjerm. Jeg så helt hvite TV-bilder, uten å lukte den stikkende tåregassen, og jeg hørte folkemengden skrike, uten å kjenne trangen til å løpe.

Å delta på avstand førte til en uunngåelig skyldfølelse. Jeg husker fremdeles klart den dagen flere innbyggere ble angrepet på campus ved Polytechnic University i november. Jeg vekslet mellom å jobbe, gjøre skolearbeid og sjekke telefonen. Det var første gang jeg følte meg som en utenforstående.

Jeg ante ikke hva jeg skulle si i gruppechatter eller på sosiale medier, når vennene mine i Hongkong diskuterte hva de kunne gjøre for å redde menneskene som var fanget på campus. Jeg følte at jeg ikke hadde rett til å foreslå noe, siden jeg ikke lenger kjempet side om side med dem.

Men å føle skyld bidrar ikke til frihetsbevegelsen. Det eneste vi kan gjøre, er å bidra med det vi kan der vi er. Derfor tok hongkongkinesere over hele verden ansvar for å bygge broer mellom Hongkong og det globale samfunnet. Siden juni i fjor har over hundre solidaritetsgrupper for Hongkong blitt grunnlagt.

Det er vanskelig å forklare situasjonen i Hongkong til utlendinger. Man kan ikke forvente at folk fra andre land fullt ut forstår den historiske bakgrunnen.

Jeg har fått en del uventede spørsmål på demonstrasjoner i Norge. En mann kunne for eksempel ikke skjønne hvorfor jeg måtte gå med maske under demonstrasjonen. Det er fordi Hongkongkinesere er blitt fotografert og til og med angrepet av patriotiske kinesere i land som Australia og Canada. Masken er der ganske enkelt for å beskytte identiteten vår.

Videre kritiserer folk ofte demonstrantenes bruk av vold i Hongkong. Det er forståelig om man dømmer handlingene ut fra de mest voldelige scenene som globale medier har rapportert om. Men helheten er for komplisert til at man kan si at «protestene har blitt voldelige og demonstrantene tok feil».

De fleste demonstrantene har vært ikkevoldelige i Hongkong. Bare en liten minoritet er blitt stadig mer destruktiv i møtet med politiets overdrevne vold og vilkårlige arrestasjoner. Vold kan aldri rettferdiggjøres, men jeg vil oppfordre alle i verden til å forstå situasjonen, og å anerkjenne at kilden til volden er regjeringen i Hongkong.

I 2020 ble frihetskampen enda tyngre. Sikkerhetstiltak i forbindelse med covid-19 har blitt den perfekte unnskyldningen for å forby politiske demonstrasjoner. Overskygget av pandemien, ble den knusende nasjonale sikkerhetsloven som setter strenge begrensninger på ytringsfriheten og kritikk mot myndighetene, satt i verk 30. juni.

Jeg tenker på sykepleieren som kan bli blind, etter å ha blitt truffet av et av politiets «mindre dødelige våpen» under en demonstrasjon. På lokalpolitikeren som fikk øret bitt av, og på kvinnen som angivelig ble gjengvoldtatt på en politistasjon.

Vi kan ikke gi opp.

Som mange andre hongkongkinesere i utlandet, reiser jeg hjem for å stemme ved valg. Det er min borgerrett. Når tyranniet eskalerer undertrykkelsen, må vi som befolkning verne om våre gjenværende privilegier så godt som mulig.

Nå har regjeringen utsatt valget med ett år, under påskudd av pandemien. Men egentlig er regjeringen redd for å miste makt, slik den gjorde etter lokalvalget i fjor.

Veien til fred og demokrati er fremdeles lang og tung, men vi vandrer med Hongkong, vårt hjem.

BT oppgir ikke navnet til skribenten av hensyn til personens sikkerhet.