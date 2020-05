Nå er det tiden for å vise seg som en skikkelig storby

Bergen har samme høylytte, sjarmerende befolkning som Italia, like god ost som i Paris og like hippe barer som i Berlin.

Hvorfor dra til Alpene når vi har tilgang på fantastiske fjell med sjøutsikt, spør Hilde Kristin Njøten. Foto: Hilde Kristin Njøten

Hilde Kristin Njøten Eksil-bergenser

Alle trenger en storbytur iblant. Enten om det er med kjæresten, familien, kompis- eller venninnegjengen, trenger vi noen ganger å bare dra et sted for å koble av, oppleve nye ting, spise god mat og ha litt mer luksus enn vi gjør til hverdags.

Og det har jo vært så tilgjengelig. Det er bare å booke seg en billett til noen hundrelapper og slenge seg på flyet, og vips, så er man i et nytt land i en ny virkelighet.

Men med stengte grenser, dyre billetter og fare for karantene og sykdom – hva i alle dager skal folk gjøre nå? Tiden inne for Bergen å vise seg som en skikkelig storby!

Vi har kanskje ikke Londons undergrunnsbane, men vi har både Bybanen, Ulriksbanen og Fløibanen. Hva skal man til Paris etter for å spise «fromage», når vi har verdens beste Fana-ost?

Hvorfor dra til Alpene, når vi har umettelig tilgang på fantastiske fjell med sjøutsikt?

Vi har samme høylytte sjarmerende befolkning som Italia, bare at bergensere er naivt positive – neimen, gå mann! – i stedet for å være rasende på hverandre.

Trekroneren er en av mange matopplevelser det er mulig å få med seg i Bergen. Foto: Odd Mehus

Bergen tilbyr flust av matopplevelser. Du kan spise fersk fisk på Fisketorget, eller dra på Michelin-restaurant.

Hvorfor skal man helt til Tyskland for å spise bratwurst, når man kan få en deilig pølse i hånden fra Trekroneren?

Vi har like hippe barer som de du finner down town Berlin, og trange smau som hver millionby kan misunne oss.

Vi kan raskt komme oss til deilige naturopplevelser og søke en unik stillhet, og på halvtimen komme oss tilbake til en yrende Torgallmenningen, som mest sannsynlig bader i sol.

Syren du får opp Stoltzen finner du ikke i noen andre byer, skriver innsenderen. Foto: Helge Skodvin

Reykjavik har kanskje den blå lagune, men vi har nå søren meg en blå stein, som kan være like så dampende våt. Det er deilig å være norsk i Danmark, men en skikkelig treningsøkt med syre i lårene som du får opp Stoltzekleiven, finner du ikke i uansett hvor godt du leter i København.

Vi har masse spennende historie som kan fortelles gjennom vandringer og bygg, og en brygge det er umulig å ikke ta et pent bilde av.

I stedet for å traversere mainstream shoppinggater som du finner i enhver europeisk by, kan du finne skjulte skatter i koseligste Skostredet.

Tar du turen til Akvariet kan du bli i like godt humør som disse to sjarmørene, mener innsenderen. Foto: Odd Mehus

Du kan trippe over Småpudden, mens du drikker lokalprodusert kaffe og kjenner frisk bris fra havet. Og Akvariet, da, folkens – vaggende pingviner er uendelig mye søtere enn mye av det du finner på et utested i Vilnius.

Poenget mitt er at Bergen er akkurat det folk trenger nå. Et sted for opplevelser, rekreasjon og kos. Klarer vi å gripe den sjansen og vise hva vi er gode for?