Oljeindustrien finansierer staten, ikkje omvendt

Etter mi meining viser Natalia Golis manglande innsikt i korleis samfunnet fungerer.

Utan krisepakke fra regjeringa ville mørket senka seg over norsk oljebransje, meiner Haakon L. Aarø (Sp), som sjølv jobbar i næringa. Foto: Tor Høvik

Debattinnlegg

Haakon L. Aarø Senterpartiet

Som arbeidar i industrien som er tilknytt oljebransjen, vert eg sterkt uroa av Natalia Golis (MDG) sitt lesarinnlegg i BT torsdag 30.4.

Ho tek til orde for å nytta krisepengane som oljeindustrien bed om, til å forsera gjennomføringa av det grøne skiftet. Vidare gjev ho ein resept på korleis desse pengane kan nyttast.

Henning L. Aarø (Sp) Foto: Privat

Senterpartiet er samd i at Vestland fylke har ei svært viktig oppgåve i å stimulera det grøne skiftet. Men lesarinnlegget til fylkesvaraordføraren viser etter mi meining manglande innsikt både i korleis samfunnet fungerer, og i korleis me skal løysa problema som Vestland no står oppe i.

Oljeindustrien er den desidert største bidragsytaren til den norske staten. Det er oljeindustrien som finansierer staten, ikkje omvendt.

Dersom staten hadde valt å oversjå bøna om hjelp frå oljebransjen, ville trenden med konkursar og permitteringar ha halde fram, og tapet av kompetansearbeidsplassar langs heile Vestlandet ville ha akselerert. Utan desse arbeidsplassane vil inntektene til statskassa minka radikalt, og me får mindre pengar å nytta på det grøne skiftet.

Mange verksemder som er heilt eller delvis avhengige av dagens oljeindustri, er inne i ein omstillingsfase. Om kort tid vil dei vera avgjerande brikker i overgangen til eit meir miljøvenleg samfunn. Men dersom me avviklar oljebransjen for raskt, slik MDG tek til orde for, vil ikkje desse verksemdene overleva.

All røynsle viser at det er mykje lettare å omstilla eit eksisterande kompetansemiljø, enn å byggja opp nye miljø frå grunnen. Dei unike fagmiljøa i og rundt oljebransjen er ein av Vestland sine aller største ressursar. Difor bed Senterpartiet fylket om å gjera alt dei kan for å stø desse miljøa i ein vanskeleg periode.

Alternativet er stor arbeidsløyse og langvarige nedgangstider.