«Lake Slettebakken» må tømmes nå

DEBATT: Bossfjerning har vært på agendaen i minst ti år. Skal vi virkelig vente i ti år til?

BOSSHAUG: På Slettebakken der jeg bor, har vi fått sjøutsikt. Helt naturlig. Synd at bunnen ikke er deilig sand eller glatte steiner, men en bosshaug fra 1960-tallet, skriver innsender. Foto: Privat

Synnøve Vindheim Svardal Slettebakkenboer

Synnøve Vindheim Svardal Foto: Privat

Vi er vant til skiftende utsikt her på Slettebakken. De slitne fotballbanene jeg ser fra kjøkkenvinduet mitt blir brukt til alt fra rumpeldunk og sirkus, til cricket, trening og enmannsjudo. All denne aktiviteten har jeg alltid satt utrolig stor pris på. Selv om banene er slitne og umulige å spille fotball på, blir de brukt. Folk er folk, og folk vil være ute. Unger vil leke, springe og herje uansett hvor de bor.

Den siste tiden har vi imidlertid sett svømmende ender og vuggende måser på banene. I en gigantisk innsjø.

Den begynte som en middels stor dam på ruskete dager. Nå er den så stor at den ikke trekker seg tilbake mellom regnbygene. På det verste dekker den to store fotballbaner. Vi tuller med om det er fisk der, om hvor lang tid det kommer til å ta før noen setter en båt på vannet, tar seg en svømmetur eller om dammen noensinne kommer til å trekke seg tilbake. Den har rukket å få tilnavnet «Lake Slettebakken».

Det er kanskje koselig i seg selv. Fugler kan være vakre der de duver i bølgene. Synd at bunnen ikke er deilig sand eller glatte steiner, men en bosshaug fra 1960-tallet. En plass ikke et byråd i mils omkrets vil ta i med ildtang.

Det vi på Slettebakken ser når vi tar en kikk ut vinduet vårt, er ikke solen som skinner vakkert i vannspeilet. Vi ser brutte løfter, stillstand og trenering. Vi vet at vi bor i område som trenger masse omsorg. Det er hele Bergen tjent med. Det sier politikerne også. Jeg vil tro på dem. Jeg vil tro de vil det beste for oss som bor her og at byrådet mener det når de sier at de vil utlikne forskjellene i byen vår, lage like muligheter for alle barn, uansett hvor de vokser opp.

Men det kan virke som om de mener det kun av og til. I perioder der de kan posisjonere seg, ta hevd på en sak, vinne en debatt, vinne maktkamper i partiet – og når var egentlig det til barns beste? I valgperioder elsker de Slettebakken. Slettebakken blir til deilig flesk. År etter år.

Lenge har vi hørt at kommunen er klar til å ta tak, bystyret vedtok i 2013 å sanere det gamle deponiet. Men ingenting skjer. At kommunen seinest i januar i år forsikrer oss om at gravingen starter i 2020, er gledelig, men nyheten tas nok imot med flere skuldertrekk enn gledesutrop. Vi har hatt folkeaksjon og politikere på besøk uten særlig resultat. Et lokalmiljø har fått håpet tent og slukket gang på gang.

Det er nok av folk her som tar i et tak, som brenner for idrettslag og aktivitet. Vi fikk på plass en midlertidig kunstgressbane, den har allerede stått der siden 2016. Bossfjerning har vært på agendaen her i ti år.

Jeg vil utfordre det sittende byrådet til å brette opp ermene og ta i dette med bare nevene. Mon tro om de tør å ta drittjobben?

