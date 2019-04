Lærere, si hva dere mener!

VERDI: Jeg får ofte tydelige beskjeder om hva som kan bli bedre i bergensskolen. Som byråd er det både interessant og verdifullt for mitt arbeid, skriver Roger Valhammer (Ap). Foto: Rune Sævig

Roger Valhammer Byråd for barnehage, skole og idrett (Ap)

Publisert 3. april 2019







I BT 26. mars skriver lærer Daniel Bolstad-Hageland at han har fått reaksjoner fordi han skrev et innlegg om skolepolitikk til avisen. La én ting være veldig tydelig: Jeg oppfordrer alle lærere, og elever for den saks skyld, til å engasjere seg i samfunnsdebatten.

Hvem er vel bedre til å beskrive hvilke utfordringer vi har i skolen enn dere som merker konsekvensene av partienes politikk?

Jeg får ofte tydelige beskjeder om hva som kan bli bedre i bergensskolen. Som byråd er det både interessant og verdifullt for mitt arbeid. Jeg er dessuten takknemlig for alle enkeltpersoner som er åpne om både utfordringer og gleder i egen arbeidshverdag. Jordmødrene som melder fra om en krevende arbeidshverdag på Kvinneklinikken – og gjør helseministeren klar over hvordan forholdene faktisk er. Barnehagelærerne som skriver om hvordan det er å jobbe med våre yngste. Og lærere som Bolstad-Hageland i Bergen, og Malkenes i Oslo.

I Bergen kommune har selvfølgelig alle medarbeidere ytringsfrihet. Den vil byrådet og jeg verne om. Alternativet er en arbeidsplass vi ikke ønsker oss, og at vi som samfunn går glipp av mange kloke ideer.

