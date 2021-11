I eitt år har eg prøvd å vera den greiaste mannen i kommentarfelta

Eg er ein annleistenkjar. Eg tok eit standpunkt. Eg ville verta kommentarfelta sin Mor Godhjarta.

Per Thorvaldsen meiner han er sjølve stereotypen på ein kommentarfeltgubbe. «Det er berre eit problem. Eg er ikkje sint og har ikkje sterke meiningar.»

Per Thorvaldsen Kommentarfeltryttar

Eg har ei vedkjenning. Eg elskar å lesa kommentarfelta. Å dukka ned i folkemeininga reinsar sjela. Eg takkar Piddi Finans og alle de andre for gleda dykk gjev meg.

Bergens Tidende har i mange år opna sine spaltar for meg. Dess meir eg tøysa og tulla, dess lettare var det å fengja noko på prent. Faglege formidlingar var det verre med. I byrjinga på tusenårtalet var eg nærast hoffleverandør av kronikkar og fekk to tusen blanke kroner for kvar og ein. Dei vart nytta til fyll og neon.

So skjedde det noko. Det kom kommentarfelt under mine strålande kronikkar. Der vart det etter kvart so mange kommentarar som fekk meg til å forstå at ironi er ein risikabel sport. Eg slutta å skriva i avisa og satsa på å skriva lærebøker i lødig stil i staden for.

So sende min fantastiske arbeidsgjevar Høgskulen på Vestlandet meg på nynorskkurs. Det var gildt, og eg vart konvertitt. Den einaste måten å læra eit nytt skriftspråk på er mengdetrening. Korleis skulle eg fengja det?

Det slo meg. Eg kunne skriva i avisa sine kommentarfelt. Av fødsel er eg kvit, og tidas tann har gjort meg til sekstiåring. Eg er sjølve stereotypen på ein kommentarfeltgubbe. Det er berre å setja seg på balkongen og hamra laus på tastaturet. Det er berre eit problem. Eg er ikkje sint og har ikkje sterke meiningar.

Eg er ein annleistenkjar. Eg tok eit standpunkt. Eg ville verta kommentarfelta sin Mor Godhjarta. I meir enn eitt år no har eg gjeve hyggjelege tilbakemeldingar til ulike debattantar som har skriva i avisa og gitt meg ny kunnskap eller har utfordra mitt tenkjesett.

For å kunna vera ærleg i mine tilbakemeldingar må innlegga lesast noggrant, og det har gjeve stort utbytte. I tillegg får eg hyggjelege telefonar frå vilt framande kommentarfeltlesarar som gjev meg tips til betre nynorsk. Takk til dykk!

Her er nokre eksempel på dei hyggjelege kommentarane til Per Thorvaldsen.

Eg har med medvit søkt opp debattartiklar og kommentarar kor det har vore få kommentarar. Me ynskjer jo alle å verta sett og anerkjend, anten me er journalist, statsråd eller folk flest.

Å delta med liv og lyst i kommentarfeltet har gjort meg ein smule sjølvopptatt. Kva for ein kommentar får mest pilar oppover, og kven får mest nedover? Ekstra hyggjeleg synest eg det er når den som har skrive innlegget, gjev meg ei tilbakemelding av det positive slaget. Det varmar ein gamal skrott.

Kva med ironien? Eg har etter beste evne prøvd å undertrykkja han, men i debatten om nynorsk gjekk det aldeles gale. Eg tøysa og tulla i gamal stil. Eg veit jo at det målet får capslocken fram i både bymann og stril. Dersom eg har krenka nokon, so ber eg om tilgjeving.

Dette året i kommentarfeltet har nærast vore ein sosialantropologisk studie med meg sjølv som objekt. Å skriva hundrevis av positive kommentarar har gjort meg glad. Likevel har det skjedd ei radikalisering. Nynorsken min har vorte stendig meir arkaisk. Eg veljar konsekvent formar som kan gjera meg til æresmedlem i Vestmannalaget.

I tillegg har eg innimellom teke standpunkt. Eg har til dømes krangla med vaksinemotstandarar. Det er kanskje på tide å forlate feltet eg har vorte så glad i? Eg skal berre skriva kommentar nr. 250 fyrst. Eg vonar at nokon sett pris på mi gjerning.