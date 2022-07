Raude hjarte på rutetabellen

Ein plass i den vesle bygda mi var det ei mor som var veldig glad i barnet sitt.

Desse to hjarta med beskjeder frå ei mor til eit barn fann Gjøa Sveinsdotter Holmefjord i eit busskur nær heimplassen.

Gjøa Sveinsdotter Holmefjord Bjørnafjorden

Publisert Publisert Nå nettopp

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Eg er alltid tidleg ute viss eg skal rekka bussen. Bussane her eg bur går sjeldan, og om du mister bussen kjem du deg ingen veg. Som eit resultat kjem eg som regel ti minutt før bussen går, for å vera på den sikre sida.

For nokre månadar sidan skulle eg og systera mi inn til byen. Eg hadde dratt ho med meg ut, tidleg nok til at me skulle rekka å stå ute i den kalde marsmorgonen og frysa ei stund før bussen kom. Vanlegvis står me på fortauet, men denne gongen gjekk me inn i busskuret for å få ly frå vinden. Me var opptekne med kvar vår mobilskjerm, og eg ensa det ikkje då systera mi pirka meg i armen. «Hallo, sjå då!» Eg såg opp og systera mi peika på veggen bak oss.

«Ein plass i den vesle bygda mi var det ei mor som var veldig glad i barnet sitt», skriv Gjøa Sveinsdotter Holmefjord.

Nedst på den elles heilt vanlege rutetabellen var det plassert to små, raude papirhjarte. Eit litt større enn det andre. På det største av dei stod det «Glad i deg, suss frå mamma». På det andre var det teikna eit smilefjes. Me lo litt av det og eg knipsa eit bilete av hjarta. «Korleis trur du dei har hamna der?» spurde eg systera mi. Ho trekte på skuldrene. «Ikkje godt å seia. Kanskje nokon mista dei?»

Det var ein fin ting å sjå, ei helsing frå ei mor til eit barn. Samstundes kunne eg ikkje skjøna kvifor den hadde hamna på busshaldeplassen. Det kunne vera slik som systera mi sa, at nokon hadde mista dei. Men lappane såg ut til å vera i OK stand. Det såg ikkje ut som om nokon hadde mista dei og at dei hadde lege på bakken ei stund, for so å bli plassert på rutetabellen.

Fakta Skrivekonkurransen «Bildet på mobilen min» BT inviterte lesere til å skrive om et bilde på mobilen sin.

Blant om lag 300 innsendte bidrag blir tre vinnere publisert på bt.no og i papiravisen 30. juni og 1.–2. juli.

Flere konkurransebidrag blir publisert i BT i løpet av sommeren. Les mer

Kanskje hadde barnet som fekk denne helsinga frå mor si plassert den på rutetabellen med vilje? Det er ikkje sikkert det er so kult å gå rundt med papirhjarte i lomma frå mor. Eg fekk litt vondt for mora då eg tenkte det. Hjarta var litt taggete i kantane, klippa ut av raud papp. Og skrifta, om mogeleg skrive i hastverk var frå ei mor som ville minna barnet sitt på at dei var elska. Nei, nokon hadde sikkert mista dei med eit uhell.

Eg dikta på historia om papirhjarta lenge nok til at fingrane mine vart blå, og nasen min kjentest som is. Til slutt kom bussen, og tankane flytta seg til dagen eg hadde føre meg. Eg diskuterte planane våre med systera mi, og me prøvde å finna ut kva me skulle gjera i byen, for heilt sikre var me ikkje.

Men ein ting eg var sikker på, var at ein plass i den vesle bygda mi var det ei mor som var veldig glad i barnet sitt. Glad nok til å klippa ut raude papirhjarte, og skriva det med permanent tusj; «Glad i deg, suss fra mamma».

Kva vil du skrive om? Send eit innlegg til debatt@bt.no! Usikker på korleis ein gjer det? Sjå tips på denne sida.