Ja til søndagsfri!

Henrik Drivenes tror bortfall av søndagsfri for de ansatte vil medføre økte utgifter for bedriften.

Vi trenger å styrke rettighetene våre, ikke svekke dem slik Unge Høyre foreslår.

Henrik Drivenes Leder av HK Ung

Unge Høyre er nok en gang ute for å spre budskapet sitt om at vi arbeidstakere må få det verre. Denne gangen for at en tillitsvalgt i ungdomspartiet skal få kjøpe en grandis på søndager. (Innlegget «En mer fleksibel hverdag er mulig», BT 30. des., red.anm.)

Høyresiden satt i regjering i åtte år, hvor de brukte denne tiden til å svekke arbeidsmiljøloven og øke forskjellene i Norge. Gjennom pandemien har butikkarbeidere blitt definert som et samfunnskritisk yrke, våre folk har stått i frontlinjen. Belønningen for innsatsen er at Unge Høyre ønsker å ta fra oss vår felles fridag.

Høyresiden har lenge levd på myten om at søndagsåpne butikker vil føre til flere arbeidsplasser. Det er det lite grunnlag for å si.

Frp- og Høyre-regjeringen lagde en egen utredning om søndagshandel i 2017. I utredningen peker Helsedirektoratet i sitt høringssvar på at «tryggleik for arbeidsplassen og arbeidstidsordningar kan bli utfordra dersom konkurransen fører til at butikkar bli lagde ned, eller dersom det blir press på å arbeide på dagar då resten av familien/nettverket har fri».

Det er jo ikke slik at fordi butikkene er stengt på søndager, så faster nordmenn seg gjennom denne delen av helgen. Vi handler allerede den maten og andre varer tidligere i uken.

Det eneste avskaffelsen av søndagsfri ville medført, er at kjøpmennene ville ha fordelt vaktene på en annen måte. Er det mindre trykk på lørdagsrushet, så trenger man ikke like mange på gulvet og i kassene.

Jeg er overbevist om at hvis Høyre tar fra oss ansatte søndagsfri, så vil det bare øke utgiftene for bedriften. Mengden av mat vi handler, forblir omtrent det samme, det er lite som tilsier at det vil bli flere vakter, og bedriften må forbruke mer strøm til apparatene. Det er en grunn for at flere butikkeiere heller ikke ønsker søndagsåpne butikker.

Jeg tror heller ikke at Unge Høyre har tenkt over konsekvensene av forslaget. Det finnes ekstremt mange butikkansatte i Norge. Fjerningen av søndagsfri vil bety at transportarbeidere må drive med mer vareleveranser i helgene. Ganske mange av oss har en familie, hvem skal da passe på ungene våre når vi ikke har søndagsfri?

Da må Unge Høyre også sørge for at barnehager holder åpent på søndager. Det er ikke et samfunn jeg vil leve i, og det er en stor kostnad for lokalsamfunnene.

Det jeg er helt enig med Unge Høyre i, er at lovverket i dag er altfor slepphendt når det gjelder hvem som ikke får søndagsfri som jobber i butikk. Der stanser allikevel enigheten. Det er altfor lett å søke om turiststatus, og lovverket bør heller styrkes for å gi flere mennesker søndagsfri.

Vi i Handel og Kontor jobber for et samfunn der vi arbeidstakere kan leve gode liv i frihet. Å tvinge flere av våre folk til å jobbe på søndager er ikke rette veien å gå. Vi trenger å styrke rettighetene våre, ikke svekke dem slik Unge Høyre foreslår.