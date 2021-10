Hva nå, Vedum?

Hva skjedde med løftene om lavere kraftpriser?

Innsenderen venter utålmodig på at landets nye finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) skal oppfylle valgløftene sine.

Kim Even Straumsnes Bergen

Kraftprisene i Norge er for tiden skyhøye. I valgkampen overgikk partiene hverandre med fagre løfter om å senke strømprisene. Mest radikal i mine øyne var Sp. De skulle umiddelbart senke strømprisene når de kom i regjering. Nå møter finansminister Tryge Slagsvold Vedum seg selv i døren. Etter valget har pipen fått en annen lyd. Nå er han plutselig ikke like bombastisk.

Det er verdt å nevne at det var med en Sp-minister kraftmarkedet i sin tid ble liberalisert under Syse-regjeringen i overgangen mellom 1980 og 1990-tallet. Dette har ført til at Norge har koblet seg tettere på det europeiske kraftmarkedet, og at strømprisene nå har skutt i taket.

Høye kraftpriser er et ran av lavtlønte og fattige. Det er så usosialt som det bare kan bli. Det er ikke fair å sende regningen for det grønne skiftet over på fattigfolk og de lavtlønte. Det er ikke fattigfolk som drar på dyre ferier, kjører fete biler, sløser med strøm for å varme opp bassenget eller asfalten utenfor luksushyttene. Her må de rike betale. De fattige må skånes.

Derfor er det helt feil å legge til rette for flate skatter som skyhøy nettleie. Så nå spør jeg igjen. Hva skal du nå gjøre, Vedum? Hvor ble det av løftene om lavere kraftpriser?