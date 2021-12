Det er på tide at myndighetene viser oss kortene

Er det slik at enhver smittetopp vil lede til nedstenginger?

I tiden fremover må det stilles helt andre krav til myndighetenes forberedelser og begrunnelser, mener innsenderen. På bildet: statsminister Jonas Gahr Støre (til h.) og helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

Hans Fredrik Marthinussen Professor i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen

Gleden over gjenåpningen ble relativt kort, og tiltakene er igjen over oss. Og etter snart to år med tiltak er hovedproblemet fra et juridisk ståsted fortsatt det samme: Vi får knappe og ufullstendige begrunnelser for myndighetenes valg av tiltak.

Skikkelige begrunnelser utgjør et kjernepunkt i den demokratiske kontrollen med myndighetene, for bare når offentligheten kan etterprøve vurderingene myndighetene gjør, har vi reell mulighet til å kritisere de beslutningene som treffes.

Dette har også i lang tid vært grunnleggende norsk forvaltningsrett. Alle norske jusstudenter drilles blant annet i Høyesteretts avgjørelse i Isene-saken, der det ble uttalt at ved inngripende vedtak, skjerpes myndighetenes plikt til begrunnelser. Som borgere har vi etter Høyesteretts oppfatning krav på å kunne se at inngripende vedtak er truffet etter et saklig og forsvarlig skjønn.

Man skulle tro at etter hvert som vi får erfaring med tiltak, kan begrunnelsene bli mer utførlige og vise til tidligere erfaringer. Likevel er vi borgere stort sett alltid i villrede foran hver eneste varslede pressekonferanse. Vi vet aldri hva vi kan forvente, utover lekkasjer som kommer i forkant. Vi får ikke løpende tilgang på FHIs og Helsedirektoratets vurderinger og råd til regjeringen, og vi får i liten grad fremlagt en oversikt over antatt kostnad og nytte av de tiltakene som innføres.

Statsministeren uttalte sågar at innføring av tiltak ikke er noen eksakt vitenskap, noe som illustrerer godt hvordan avgjørelser med enorm betydning for mange innbyggere synes å treffes mer eller mindre på magefølelse.

Det er forståelig at omikronvarianten kom brått på helsemyndighetene, og at man trenger noe tid på å områ seg. Men i tiden fremover må det stilles helt andre krav til myndighetenes forberedelser og begrunnelser. Vi må få vite hvor mye sykehusene våre tåler. Ikke bare hvor mange intensivplasser som eksisterer, men hvordan helsevesenet kan omprioritere, hvor de mange tusen ekstra sykehusplassene det ble snakket om våren 2020, ble av, og hva det vil innebære av kostnader og redusert helsetilbud dersom kapasiteten kommer kraftig under press.

Vi må få vite hvilke muligheter som finnes for å styrke helsevesenet i tiden fremover. Vi må ikke minst begynne å få en skikkelig oversikt over antatte kostnader ved de tiltakene som innføres, og en vurdering av hvilke tiltak som er mest effektive og hvorfor. Vi bør få vite hvor mange utenlandske helsearbeidere vi har mistet som følge av Europas kanskje strengeste innreisepolitikk.

Vi bør også få vite hvor stor andel av byrden på helsevesenet covid-19 må utgjøre for at regjeringen mener det er grunnlag for å iverksette tiltak i medhold av smittevernloven. Er det slik at så lenge det sirkulerer en viss mengde koronavirus i befolkningen, så kan enhver annen smittetopp, være seg forkjølelsesvirus eller influensa, gjennom sykefravær og generelt press på helsetjenestene, lede til nedstenginger?

Må vi i så fall se for oss smitteverntiltak i årevis fremover i vintersesongen dersom tiltakene i 2020–2022 leder til lavere immunitet i befolkningen mot andre luftveisinfeksjoner?

Vi har i det siste fått tydelig illustrert gjennom reiseregnings- og pendlerboligsaker at politikerne våre ikke kan gis tillit uten kontroll. De tilpasser forklaringene sine, «glemmer» og skylder på andre.

For at vi skal kunne ansvarliggjøre dem, er vi avhengige av å få en helt annen åpenhet om de vurderingene som gjøres. Det må være slutt på at vi godtar at myndighetene innfører inngripende tiltak uten grundig og etterprøvbar dokumentasjon.